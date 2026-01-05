TEM'de can pazarı! Yaralılar var
TEM Otoyolu Esenler istikametinde, saat 20.30 sıralarında meydana gelen kazada, iddiaya göre, 34 JD 0801 plakalı otomobilin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti.
ÖNCE KAMYONETE ARDINDAN BARİYERE ÇARPTI
Kontrolden çıkan otomobil önce aynı yönde ilerleyen 34 CJS 561 plakalı kamyonete, ardından bariyerlere çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde kazada hafif yaralandığı belirlenen 2 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle otoyolda kısa süreli trafik yoğunluğu yaşanırken, araçlar çekiciyle yoldan kaldırıldı.
Karayolları Genel Müdürlüğü ekipleri ise temizlik çalışması gerçekleştirdi. Çalışmaların tamamlanmasının ardından trafik akışı normale döndü
Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)