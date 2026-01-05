TEM'de can pazarı! Yaralılar var

Yayınlanma:
TEM Otoyolu Esenler istikametinde ilerleyen otomobilin sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybetti. Aynı yönden gelen kamyonete çarpan otomobil, bariyerlere çarparak durabildi. Kazada iki kişi yaralandı.

TEM Otoyolu Esenler istikametinde, saat 20.30 sıralarında meydana gelen kazada, iddiaya göre, 34 JD 0801 plakalı otomobilin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Aracını park edip yolun karşısına geçmek istemişti: Otomobilin çarptığı talihsiz adam olay yerinde can verdiAracını park edip yolun karşısına geçmek istemişti: Otomobilin çarptığı talihsiz adam olay yerinde can verdi

ÖNCE KAMYONETE ARDINDAN BARİYERE ÇARPTI

Kontrolden çıkan otomobil önce aynı yönde ilerleyen 34 CJS 561 plakalı kamyonete, ardından bariyerlere çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde kazada hafif yaralandığı belirlenen 2 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle otoyolda kısa süreli trafik yoğunluğu yaşanırken, araçlar çekiciyle yoldan kaldırıldı.

Karayolları Genel Müdürlüğü ekipleri ise temizlik çalışması gerçekleştirdi. Çalışmaların tamamlanmasının ardından trafik akışı normale döndü

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Yılmaz Vural Azeri milyonerin sahip olduğu Türk takımının başına geçiyor
Yılmaz Vural Azeri milyonerin sahip olduğu Türk takımının başına geçiyor
Evdeki ekonomi savaşları: Elektrikli ısıtıcıların gerçek maliyeti
Evdeki ekonomi savaşları: Elektrikli ısıtıcıların gerçek maliyeti
Miras dağıtılınca Türkiye'nin en zengin insanı olacak: Murat Ülker'i geride bırakacak
Uzman isim gününü vererek uyardı: İstanbul'a kar ve dondurucu soğuk geliyor
Ankara'da ücretsiz ulaşım dönemi başlıyor
Ankara'da ücretsiz ulaşım dönemi başlıyor
2026 memur ve memur emeklisinin zamlı maaşı belli oldu! Enflasyon farkı ortaya çıktı
Polisler durdurduğu aracın bagajına işte bu yüzden dokunuyor
Polisler durdurduğu aracın bagajına işte bu yüzden dokunuyor
Kuyumcular artık bu altını almayacak: Türkiye’nin her yerinde durduruldu
Kuyumcular artık bu altını almayacak: Türkiye’nin her yerinde durduruldu
Gram altında 8 bin lira sesleri: 1. 700 liralık dev sıçrama kapıda
Ünlü televizyoncu Süper Lig'e çıkacak ilk takımı açıkladı: Amedspor'u kutladı
Amedspor'u kutladı
Süper Lig'e çıkacak ilk takımı açıkladı
Türkiye
Kar yolları kapattı: KOAH hastasının imdadına ambulans helikopter yetişti
Kar yolları kapattı: KOAH hastasının imdadına ambulans helikopter yetişti
Düzce’de uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama
Düzce’de uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama
Kooperatif davasında tanık beyanlarına geçildi: Bakanlıktan yazı gelince inşaatlar durdu
Kooperatif davasında tanık beyanlarına geçildi: Bakanlıktan yazı gelince inşaatlar durdu