Tekirdağ'da ilaç fabrikasında patlama!

Olay, fabrikada çalışma devam ederken yaşandı. Henüz netleşmeyen bir nedenle kontrolden çıkan kimyasal reaksiyon, şiddetli bir patlamaya sebebiyet verdi. Patlama sonrası fabrika çalışanları tahliye edilirken, bölgede güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı. İlgili birimler, reaksiyonun nedenini ve olası ihmalleri belirlemek için teknik inceleme başlattı.

YARALILARDAN BİRİNİN DURUMU KRİTİK

Patlamada yaralanan 4 işçi, olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çerkezköy Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Vücutlarının çeşitli bölgelerinde yanıklar oluşan işçiler, hastanenin Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer (KBRN) servisinde tedavi altına alındı. Hastaneden alınan bilgilere göre, yaralılardan birinin durumunun ciddiyetini koruduğu ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Diğer 3 işçinin ise sağlık durumlarının stabil olduğu ve tedavilerinin sürdüğü bildirildi.

GENİŞ ÇAPLI SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Olay yerinde polis ve itfaiye ekiplerinin incelemeleri devam ediyor. Fabrika yetkililerinin ifadelerine başvurulurken, çalışma ortamındaki iş sağlığı ve güvenliği standartlarının uygunluğu mercek altına alındı.