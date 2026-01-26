Tekirdağ'da ilaç fabrikasında patlama!

Yayınlanma:
Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde faaliyet gösteren bir ilaç fabrikasında, üretim esnasında patlama meydana geldi. İlk belirlemelere göre kimyasal bir reaksiyondan kaynaklandığı değerlendirilen olayda 4 işçi yaralandı.

Olay, fabrikada çalışma devam ederken yaşandı. Henüz netleşmeyen bir nedenle kontrolden çıkan kimyasal reaksiyon, şiddetli bir patlamaya sebebiyet verdi. Patlama sonrası fabrika çalışanları tahliye edilirken, bölgede güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı. İlgili birimler, reaksiyonun nedenini ve olası ihmalleri belirlemek için teknik inceleme başlattı.

tekirdagda-kimya-fabrikasinda-patlama-1135088-336968.jpg

YARALILARDAN BİRİNİN DURUMU KRİTİK

Patlamada yaralanan 4 işçi, olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çerkezköy Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Vücutlarının çeşitli bölgelerinde yanıklar oluşan işçiler, hastanenin Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer (KBRN) servisinde tedavi altına alındı. Hastaneden alınan bilgilere göre, yaralılardan birinin durumunun ciddiyetini koruduğu ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Diğer 3 işçinin ise sağlık durumlarının stabil olduğu ve tedavilerinin sürdüğü bildirildi.

tekirdagda-kimya-fabrikasinda-patlama-1135089-336968.jpg

Kağıthane'de yangın paniği! 4 katlı binanın çatısı alev alev yandıKağıthane'de yangın paniği! 4 katlı binanın çatısı alev alev yandı

GENİŞ ÇAPLI SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Olay yerinde polis ve itfaiye ekiplerinin incelemeleri devam ediyor. Fabrika yetkililerinin ifadelerine başvurulurken, çalışma ortamındaki iş sağlığı ve güvenliği standartlarının uygunluğu mercek altına alındı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

30 çiğneme kuralıyla yavaşla, tat al, sağlıklı kal
Kredi kartı kullananlara önemli uyarı: Bunu yapan yanıyor
Kredi kartı kullananlara önemli uyarı: Bunu yapan yanıyor
Gümüşü olanlara ünlü ekonomist tarih verdi: Milyoner olacaklar
Ünlü ekonomist
Gümüşün milyonlar kazandıracağı tarihi açıkladı
Dünya vites yükseltti! 1 gün artık 24 saat değil
Dünya vites yükseltti!
1 gün artık 24 saat değil
Sadettin Saran'ın seçimde aday olmayacağını açıkladı
Çok kuvvetli sağanak geliyor: Bakanlık 9 ilde sarı kodlu alarm verdi
Çok kuvvetli sağanak geliyor: Bakanlık 9 ilde sarı kodlu alarm verdi
Karadeniz'i istila ettiler: Türkiye 1 yılda 20 milyon dolar kazandı
Karadeniz'i istila ettiler: Türkiye 1 yılda 20 milyon dolar kazandı
Meteoroloji açıkladı: Bu gece başlayacak 4 gün şakır şakır yağacak
Yargıtay’dan emeklilikte kritik karar: Tek başına sigorta girişi yetmez
Yargıtay’dan emeklilikte kritik karar: Tek başına sigorta girişi yetmez
Meteoroloji tek tek saydı: Kuvvetli yağış, kar ve çığ tehlikesine karşı uyardı
Türkiye
İmamoğlu emeklilere pazar desteğini açıkladı
İmamoğlu emeklilere pazar desteğini açıkladı
Diyarbakır'da hakim ve savcıların bulunduğu lojmanın yanına EYP atılma anı ortaya çıktı
Diyarbakır'da hakim ve savcıların bulunduğu lojmanın yanına EYP atılma anı ortaya çıktı
Son dakika | Atlas Çağlayan'ın ailesi adliyede! Savcılık tedbir istedi
Son dakika | Atlas Çağlayan'ın ailesi adliyede! Savcılık tedbir istedi