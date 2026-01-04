Tek katlı evin çatısı çöktü: Bitişikteki ev tahliye edildi

Edirne'nin Çavuşbey Mahallesi'ndeki tek katlı binanın çatısının çökmesi paniğe neden oldu.

METRUK BİNANIN ÇATISI ÇÖKTÜ

Gece saatlerinde Haci Şakir Sokak'ta bulunan metruk binanın çatısı, bilinmeyen nedenle çöktü. Girişleri aynı yerden olan bitişiğindeki tek katlı evde biri çocuk 4 kişi, panik yaşadı.

PANİK OLAN 4 ÇOCUK TAHLİYE EDİLDİ

İhbarla bölgeye polis, İtfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Evdeki dört kişi, ortak girişin çökmeden dolayı kapanması nedeniyle, AFAD ekipleri tarafından pencereden tahliye edildi.

Çatısı çöken metruk bina ise Edirne Belediyesi’ne bağlı ekiplerce yıkıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.