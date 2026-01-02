Karın ağırlığına dayanamayan ahır çatısı çöktü: 4 inek yaralandı

Yayınlanma:
Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinde bulunan bir ahırın çatısı, karın ağırlığına dayanamayarak çöktü. Ahırda bulunan 4 inek yaralanırken çatının çökme anı, güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.

Ülkenin birçok noktasında etkili olan yoğun kar yağışı ve kötü hava şartları, vatandaşların yaşamlarını olumsuz yönde etkiliyor. Karla mücadele ekipleri, çalışmalarına birçok şehirde devam ediyor.

AHIRIN ÇATISI ÇÖKTÜ!

Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesine bağlı Talaytepe Mahallesi’nde, geçtiğimiz gün sabah saatlerinde meydana gelen olayda, şehirde etkisini gösteren yoğun kar yağışının ardından üzerinde biriken karın ağırlığını taşıyamayan ahırın çatısı çöktü.

diyarbakirda-ahirin-catisinin-cokme-ani-1094919-324987.jpg

AHIRDAKİ 4 İNEK YARALANDI!

Meydana gelen olayda, ahırda bulunan 4 inek yaralanırken çökme anı ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kayıt altına alındı.

Söz konusu görüntülerde, çatının çöktüğü ve ahırda bulunan hayvanların kaçmaya çalıştıkları yer aldı.


Kaynak:DHA

