TBMM'de taklit gerginliği! "Haddini bil"

Yayınlanma:
TBMM Genel Kurulu'nda tansiyon yükseldi. Yeni Yol Partisi İstanbul Milletvekili Birol Aydın, memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranını eleştirdiği konuşması sırasında, kendisini taklit eden bir milletvekiline kürsüden çok sert tepki gösterdi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda "Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı KHK'de Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi"nin 13. maddesi üzerine söz alan Yeni Yol Partisi İstanbul Milletvekili Birol Aydın'ın konuşması, iktidar sıralarından gelen sataşmalarla bölündü.

"MAAŞIN KENDİSİ NE Kİ?"

Kürsüde yaptığı konuşmada ekonomik duruma ve maaş zamlarının yetersizliğine dikkat çeken Birol Aydın, konuşulan rakamların hayat pahalılığı karşısında anlamsız kaldığını savundu. Aydın, şu ifadeleri kullandı:

"Maaşın kendisi ne ki? Üstüne koyacağımız iki kuruşu konuşuyoruz. 2 bin lira... Utanmak gerek."

Aydın, yapılacak olan zammın vatandaşın derdine derman olmayacağını belirterek, meclisin 2 bin liralık artışı tartışıyor olmasından duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.

Yeni Yol'un asgari ücret ile ilgili önergesi AKP-MHP oylarıyla reddeldiYeni Yol'un asgari ücret ile ilgili önergesi AKP-MHP oylarıyla reddeldi

GENEL KURUL'DA "SES TAKLİDİ" TARTIŞMASI

Aydın konuşmasına devam ederken, AKP sıralarında oturan bir milletvekili, Aydın'ın ses tonunu ve vurgularını taklit etti. Bu durum üzerine konuşmasını kesen Birol Aydın, kendisine yönelik bu tavra kayıtsız kalmadı. Aydın, parmağını sallayarak iktidar sıralarına seslendi ve kendisini taklit eden kişiye "Haddini bil! Haddini bil arkadaş! Utanmak gerek." ifadelerini kullandı.

Sinirlendiği gözlenen Aydın, kendisini taklit eden vekile dönerek "Oradan birisi benim sözümün devamını getirdi, taklit etti. Ben de ona haddini bil dedim." dedi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

