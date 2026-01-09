Tayfun Kahraman evini hatırlayamaz hale geldi: Eşi anlattı

Gezi davasında 2022 yılından bu yana tutuklu bulunan Şehir Plancısı Tayfun Kahraman, 2 Ocak tarihinde cezaevinde geçirdiği MS atağı nedeniyle Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’ne yatırıldı. Hastane yazısında Kahraman’da ‘sol alt ekstremite hipoestezi ve parezi saptandığı’ vurgulandı.

Avukatı Cansu Çifçi, Kahraman’ın bir bacağında güç kaybı yaşadığını, yürürken zorlandığını ve felç kalma riskinin bulunduğunu açıkladı. Kahraman'ın sağlık durumunu tarif eden bir açıklama da eşi Dr. Meriç Demir Kahraman'dan geldi.

TAYFUN KAHRAMAN EVİNİ HATIRLAYAMAZ HALE GELDİ: EŞİ ANLATTI

Sosyal medyasından yaptığı paylaşımda öncelikle Adalet Bakanlığı yetkilileri, tüm devlet kurum ve yetkililerine, hastane yönetimine ve tüm sağlık personeline teşekkür eden Meriç Demir Kahraman, Tayfun Kahraman'ın sağlık durumunu özetledi.

Meriç Demir Kahraman, akut MS atağı tedavisini 8. gününde yüksek doz kortizon yüklemesiyle sürdüren eşi Tayfun Kahraman'a “hapisten eve gelecekken hastaneye gelmiş olmanın” nasıl hissettirdiğini sordu.

Tayfun Kahraman o soruya “Meriç, ben evimizin nasıl bir yer olduğunu unuttum” yanıtı verdi.

Meriç Demir Kahraman, aldığı o yanıt karşısında eşine sarılıp kaldığını söylerken şu soruları sordu:

"Allah aşkına, biz bunu neden yaşıyoruz? Neden Anayasa Mahkemesi’nin kararı uygulanmıyor? Tayfun neden evimizi hatırlayamaz hale geldi?"