Tarihi yapıların ardından okullar da İBB’nin elinden alınacak! "Fatih Cenevizlilerden kurtardı biz AKP’den kurtaramıyoruz"

Muhalefetin elinde olan belediyelere yönelik “silkeleme” operasyonu devam ederken sadece belediyelerin değil, köklü üniversiteler ile liselerin koruma, gözetim ve işletmesinde bulunan vakıf varlıkları da Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne devrediliyor.

Gazhane’den iskelelere: İBB’nin tarihi yapıları vakıflara devrediliyor

CHP İPTAL DAVASI AÇTI!

Sözcü'den Emin Özgönül'ün haberine göre, 20 Kasım 2025 tarihinde çıkarılan yasa uygulanmaya başlanırken İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin elinden alınarak Vakıflar’a devredilecek 100‘ü aşkın tarihi varlık bulunduğunu biliniyor. CHP, söz konusu yasanın iptali için Anayasa Mahkemesi’ne iptal davası açtı.

“FATİH CENEVİZLİLERDEN KURTARDI, BİZ AKP’DEN KURTARAMIYORUZ”

Birçok siyasetçi, söz konusu duruma tepki gösterirken CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, “Galata Kulesi’ni Cenevizlilerden Fatih Sultan Mehmet kurtardı ama biz AKP’den kurtaramıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın, konuya ilişkin “İBB başta olmak üzere belediyeler CHP tarafından kazanılınca, iktidar vakıf varlıklarını hatırladı.” sözlerini sarf ederken CHP İstanbul Milletvekili Sibel Yanıkömeroğlu ise, “Yerel yönetimleri devre dışı bırakıp vakıf malını rant kapısı yapıyorlar.” dedi.

“BELEDİYELERİ KAYBEDEN İKTİDAR MÜLKİYET TRANSFERİ YAPIYOR”

Yeniyol Partisi Grup Başkanı Bülent Kaya da, duruma “Belediyeleri kaybeden iktidar mülkiyet transferi yapıyor.” ifadeleriyle tepki gösterirken CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, “Yüzlerce vakıf alanı İstanbulluların elinden alınacak.” dedi.

Yeniyol Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ ise, “23 yıl geçtikten sonra mı aklımız başınıza geldi?” ifadelerini kullanarak durumu eleştirdi.