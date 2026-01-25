Tarihi yapıların ardından okullar da İBB’nin elinden alınacak! "Fatih Cenevizlilerden kurtardı biz AKP’den kurtaramıyoruz"

Tarihi yapıların ardından okullar da İBB’nin elinden alınacak! "Fatih Cenevizlilerden kurtardı biz AKP’den kurtaramıyoruz"
Yayınlanma:
CHP’li belediyelere yönelik “silkeleme” operasyonu sürüyor. Tarihi yapıların ardından Galatasaray, Mimar Sinan, İstanbul Erkek, İstanbul Teknik gibi okulların da Vakıflar Genel Müdürlüğü yönetimine geçeceği bildirildi. CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, duruma “Galata Kulesi’ni Cenevizlilerden Fatih Sultan Mehmet kurtardı ama biz AKP’den kurtaramıyoruz.” ifadeleriyle tepki gösterdi.

Muhalefetin elinde olan belediyelere yönelik “silkeleme” operasyonu devam ederken sadece belediyelerin değil, köklü üniversiteler ile liselerin koruma, gözetim ve işletmesinde bulunan vakıf varlıkları da Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne devrediliyor.

Gazhane’den iskelelere: İBB’nin tarihi yapıları vakıflara devrediliyorGazhane’den iskelelere: İBB’nin tarihi yapıları vakıflara devrediliyor

CHP İPTAL DAVASI AÇTI!

Sözcü'den Emin Özgönül'ün haberine göre, 20 Kasım 2025 tarihinde çıkarılan yasa uygulanmaya başlanırken İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin elinden alınarak Vakıflar’a devredilecek 100‘ü aşkın tarihi varlık bulunduğunu biliniyor. CHP, söz konusu yasanın iptali için Anayasa Mahkemesi’ne iptal davası açtı.

okul.webp

“FATİH CENEVİZLİLERDEN KURTARDI, BİZ AKP’DEN KURTARAMIYORUZ”

Birçok siyasetçi, söz konusu duruma tepki gösterirken CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, “Galata Kulesi’ni Cenevizlilerden Fatih Sultan Mehmet kurtardı ama biz AKP’den kurtaramıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın, konuya ilişkin “İBB başta olmak üzere belediyeler CHP tarafından kazanılınca, iktidar vakıf varlıklarını hatırladı.” sözlerini sarf ederken CHP İstanbul Milletvekili Sibel Yanıkömeroğlu ise, “Yerel yönetimleri devre dışı bırakıp vakıf malını rant kapısı yapıyorlar.” dedi.

okul2.webp

“BELEDİYELERİ KAYBEDEN İKTİDAR MÜLKİYET TRANSFERİ YAPIYOR”

Yeniyol Partisi Grup Başkanı Bülent Kaya da, duruma “Belediyeleri kaybeden iktidar mülkiyet transferi yapıyor.” ifadeleriyle tepki gösterirken CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, “Yüzlerce vakıf alanı İstanbulluların elinden alınacak.” dedi.

Yeniyol Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ ise, “23 yıl geçtikten sonra mı aklımız başınıza geldi?” ifadelerini kullanarak durumu eleştirdi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Yargıtay’dan emeklilikte kritik karar: Tek başına sigorta girişi yetmez
Yargıtay’dan emeklilikte kritik karar: Tek başına sigorta girişi yetmez
Meteoroloji tek tek saydı: Kuvvetli yağış, kar ve çığ tehlikesine karşı uyardı
Instagram'da takip etme dönemi sona eriyor
Instagram'da takip etme dönemi sona eriyor
Kiracılara mahkemeden kötü haber: Evi boşaltanlara bile geliyor
Kiracılara mahkemeden kötü haber: Evi boşaltanlara bile geliyor
Tişörtlerin yakasındaki üçgenin ne işe yaradığını biliyor musunuz? Sadece moda detayı sanıyorsanız yanılıyorsunuz!
Tişörtlerin yakasındaki üçgenin ne işe yaradığını biliyor musunuz? Sadece moda detayı sanıyorsanız yanılıyorsunuz!
Play off öncesi en kritik maç iptal oldu
Play off öncesi en kritik maç iptal oldu
Cengiz'e hiçbir karar işlemiyor
İstanbul’da bugün başlayacak 9 gün sürecek: Meteoroloji açıkladı
İstanbul’da bugün başlayacak 9 gün sürecek: Meteoroloji açıkladı
Bu köprü korku köprüsü: Geçmek yarım saat sürüyor sonunu herkes göremiyor
Bu köprü korku köprüsü: Geçmek yarım saat sürüyor sonunu herkes göremiyor
Okyanusun ortasındaki gemiyi helikopterle bastılar: 5 ton kokain çıktı
Okyanusun ortasındaki gemiyi helikopterle bastılar: 5 ton kokain çıktı
Türkiye
Murat Çalık için Trabzon'da adalet yürüyüşü
Murat Çalık için Trabzon'da adalet yürüyüşü
Sosyal medyaya sansür kıskacı! Engelleme talepleri zirve yaptı
Sosyal medyaya sansür kıskacı! Engelleme talepleri zirve yaptı
Bıçaklanarak hayatını kaybeden Ümit’in son görüntüleri ortaya çıktı!
Bıçaklanarak hayatını kaybeden Ümit’in son görüntüleri ortaya çıktı!