Tansu Çiller Erciyes'te ortaya çıktı
Eski Başbakan Tansu Çiller, uzun süre sonra Erciyes'te görüntülendi. Tatil için Erciyes Kayak Merkezi’ne gelen Çiller, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ile bir araya geldi.
Kayseri’de olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Çiller, şöyle dedi:
"Kayseri bizim göz bebeğimiz, hakikaten çok severiz. Burada yaşayan Kayserililere bu vesileyle hem saygılarımı sunayım hem de çok mutlu olduğumu belirteyim. Burasının güzel karları başka yerde yok, tesisler de çok güzel. Dünyanın her yerinden turizmi buraya akıtmalı."
"ŞEHRİMİZDE SİZLERİ GÖRMEK BİZİM İÇİN GURUR"
Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise şu ifadeleri kullandı:
"Şehrimizde sizleri görmek bizim için gurur. Erciyes; mekanik tesisleri, alp disiplini pistleri, uluslararası yarışmalara ev sahipliği yapan altyapısı ile Kayseri’nin ve ülkemizin gururudur. Hizmet etmeyi seviyoruz, şeref verdiniz."
Kaynak:DHA