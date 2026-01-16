Tansu Çiller Erciyes'te ortaya çıktı

Eski Başbakan Tansu Çiller, uzun süre sonra Erciyes'te görüntülendi. Tatil için Erciyes Kayak Merkezi’ne gelen Çiller, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ile bir araya geldi.

Kayseri’de olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Çiller, şöyle dedi:

"Kayseri bizim göz bebeğimiz, hakikaten çok severiz. Burada yaşayan Kayserililere bu vesileyle hem saygılarımı sunayım hem de çok mutlu olduğumu belirteyim. Burasının güzel karları başka yerde yok, tesisler de çok güzel. Dünyanın her yerinden turizmi buraya akıtmalı."