Tanju Özcan paylaştı! MHP'li üye emeklililer için zehir zemberek sözlerle isyan etti

TÜİK tarafından açıklanan 2025 yılının son enflasyon rakamlarına göre, Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık 0,89 olarak gerçekleşti, yıllık enflasyon ise 30,89 oldu. Emeklilerin 2026 yılında alacağı maaş yüzde 12.19'luk zam oranıyla 16 bin 881 liradan 18 bin 940 liraya yükseldi.

Emekliye günlük 68 lira zam reva görüldü! CHP'li vekil neler alınabileceğini hesapladı

Artan enflasyon ve zorlaşan yaşam koşulları nedeni ile bu parayla özellikle büyük kentlerde yaşamın neredeyse olanaksız olmasından yakınan milyonlarca emekli iktidardan seyyanen zam beklerken muhalefet ve STK'lar bu zamlı maaşlara en üst perdeden itirazlarını etti.

MHP'Lİ MECLİS ÜYESİ DE İSYAN ETTİ

Bu zamlara en üst perdeden itirazlardan birisi de Bolu'dan geldi. Belediye Meclis toplantısında bu konuya değinen MHP'li üye F. Zafer Bekler iktidara, "Yazıktır, günahtır. Allah'tan korkun, kuldan korkun. Siz bunu nasıl verdiniz ya? Hiç mi utanmadınız ya? Hiç mi demediniz bu hayat şartlarında bu nasıl olur?" sözleri ile tepkisini gösterdi.

"BUNUN NERESİ DİN NERESİ KİTAP NERESİ KUR'AN?"

MHP'li üye Bekler aynı zamanda Bolu Belediye başkanı Tanju Özcan'ın da fizik öğretmeni. "Bunun neresi din, neresi kitap, neresi Kur'an, neresi Allah? Yazık ya. Bu insanlara yazık ya. Bu insanlar kimin evladı ya?" sözlerini kullanan Bekler'in videosunu sosyal medya hesabından paylaşan Özan, paylaşımına şu notu düştü:

"Bolu Belediyesi’nin MHP’li üyesi, aynı zamanda benim fizik öğretmenim olan Sayın F. Zafer Bekler’in emeklilerle ilgili insanın içini titreten konuşması… Buyurun, dinleyelim"

MHP'li üye F. Zafer Bekler’in emeklilerle ilgili konuşmasının tamamı da şu şekilde oldu: