Tanju Özcan paylaştı! MHP'li üye emeklililer için zehir zemberek sözlerle isyan etti
TÜİK tarafından açıklanan 2025 yılının son enflasyon rakamlarına göre, Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık 0,89 olarak gerçekleşti, yıllık enflasyon ise 30,89 oldu. Emeklilerin 2026 yılında alacağı maaş yüzde 12.19'luk zam oranıyla 16 bin 881 liradan 18 bin 940 liraya yükseldi.
Emekliye günlük 68 lira zam reva görüldü! CHP'li vekil neler alınabileceğini hesapladı
Artan enflasyon ve zorlaşan yaşam koşulları nedeni ile bu parayla özellikle büyük kentlerde yaşamın neredeyse olanaksız olmasından yakınan milyonlarca emekli iktidardan seyyanen zam beklerken muhalefet ve STK'lar bu zamlı maaşlara en üst perdeden itirazlarını etti.
MHP'Lİ MECLİS ÜYESİ DE İSYAN ETTİ
Bu zamlara en üst perdeden itirazlardan birisi de Bolu'dan geldi. Belediye Meclis toplantısında bu konuya değinen MHP'li üye F. Zafer Bekler iktidara, "Yazıktır, günahtır. Allah'tan korkun, kuldan korkun. Siz bunu nasıl verdiniz ya? Hiç mi utanmadınız ya? Hiç mi demediniz bu hayat şartlarında bu nasıl olur?" sözleri ile tepkisini gösterdi.
"BUNUN NERESİ DİN NERESİ KİTAP NERESİ KUR'AN?"
MHP'li üye Bekler aynı zamanda Bolu Belediye başkanı Tanju Özcan'ın da fizik öğretmeni. "Bunun neresi din, neresi kitap, neresi Kur'an, neresi Allah? Yazık ya. Bu insanlara yazık ya. Bu insanlar kimin evladı ya?" sözlerini kullanan Bekler'in videosunu sosyal medya hesabından paylaşan Özan, paylaşımına şu notu düştü:
- "Bolu Belediyesi’nin MHP’li üyesi, aynı zamanda benim fizik öğretmenim olan Sayın F. Zafer Bekler’in emeklilerle ilgili insanın içini titreten konuşması… Buyurun, dinleyelim"
MHP'li üye F. Zafer Bekler’in emeklilerle ilgili konuşmasının tamamı da şu şekilde oldu:
Bugün bu ülkede 5,5 milyon kişi 18.900 lirayla geçimini sağlayacak. Bu sistemi 18.900 lira bir insana verenler, bir kişi değil, iki kişi değil, 5 milyon kişi. Bu emeklilerin içindeki bir en alt grup. Yazıktır, günahtır. Allah'tan korkun, kuldan korkun. Siz bunu nasıl verdiniz ya? Hiç mi utanmadınız ya? Hiç mi demediniz bu hayat şartlarında bu nasıl olur? Bu 18.000 lirayı alan elektrik parasını başka ödüyor da 150.000 lira alan başka mı ödüyor? Ekmeğe başka mı ödüyor, benzine başka mı ödüyor? Nasıl yaşasın bu insanların, nasıl bir hayat şartları olsun ya? Ben çalışmasam başka bir şeyde benim aldığım parayı size söyleyeyim; 9.300 gün yatırdım, aldığım para 19.000 küsur lira. Eşiminki de en dipten alıyor, hoca hanım. Toplasak yemin ederim evimiz olmasa açız ya. Yemin ederim açız. Yani çalışıyorum ben, fizik öğretmeniyim. Halim vaktim yerinde, ona bir şey demiyorum. Ama herkes böyle olmak zorunda değil ya.
Yani bunu nasıl bir yelpazenin içine soktunuz? Nasıl söylediniz, nasıl inandınız, nasıl yaptınız? Nasıl bir vatan evladısınız? Bunu savunacak adam kalksın, bunun biriniz savunsun ya. Biriniz savunsun. Buradan benim evlada söylüyorum. Evlat, bir dahaki toplantılarda mı olur, nerede olur, biz bu durumdaki emeklilerin ellerinden tutalım. Yani çarşıda, pazarda nasıl bir şeyler yapıp bir proje düşünelim. Yani bir şeyler elimizden yapalım yani karınca kararınca. Buna benim seni yapacağına olan inancım da yüksek yani. Bunu yapmak lazım evlat. Bu bu bir bence şu anda çok önemli bir şey ya. Yazık ya. Yemin ederim yazık. Yemin ederim yazık. Ben utanıyorum. Bunun benim söylemimi karşılayacak, eleştirecek bir düzeyde insan varsa ben inanmıyorum ya. Ben utanıyorum bu işten.
Nasıl sen bir ülkenin yönetiminde bu insanlara 18.000 lira verdiniz ve sen çıkıp diyorsun ki ben bu ülkenin yönetimindeyim. Nasıl bir yönetim bu ya? Bu nasıl bir şey? Bir kişi, iki kişi değil ya. 1.200 lira, 1.300 lira fazla para verdiniz öyle mi? Bunun neresi din, neresi kitap, neresi Kur'an, neresi Allah? Yazık ya. Bu insanlara yazık ya. Bu insanlar kimin evladı ya? Ben buradan bütün emekliler adına kendim de emekliyim ama kendim için şerefsizim kullanmıyorum. Çok kötü şartlarda yaşıyor. Ya bunun elektriği, suyu, telefonu, doğal gazı, bilmem nesi, şusu busu, toplayın ya ne yapar ya bunlar ne yer ya? Evi barkı olmasa bunlar ne yapar ya? Biz ne yapabiliriz? Hiç mi utanmıyorsunuz? Ya adam evine gidemiyor ya. Daha da fazla da konuşmak istemiyorum evlat.