Emekliye günlük 68 lira zam reva görüldü! CHP'li vekil neler alınabileceğini hesapladı

Yayınlanma:
TÜİK tarafından açıklanan enflasyon oranları emeklilerin maaş zammını belirlerken CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen en düşük emekli aylığının 16 bin 881 liradan 18 bin 940 liraya yükseleceğini belirterek söz konusu zamla emeklinin neler alabileceğini hesapladı. Başevirgen "TÜİK eliyle vatandaşın lokmasını çalan iktidar emekliyi de asgari ücretliyi de bilinçli bir şekilde aç bırakıyor" dedi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan 2025 yılının son enflasyon rakamlarına göre, Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık 0,89 olarak gerçekleşti, yıllık enflasyon ise 30,89 oldu. Söz konusu verinin açıklanmasının ardından ise milyonlarca memur, memur emeklisi ve SSK ile Bağ-Kur emeklisinin zam oranları ortaya çıktı.

Erdoğan ve vekillerin zamlı maaşları belli oldu! En düşük emekli aylığını oylayacaklarErdoğan ve vekillerin zamlı maaşları belli oldu! En düşük emekli aylığını oylayacaklar

CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamasında TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamlarıyla, emekli aylıklarına yapılan zam oranı üzerinden AKP iktidarına tepki gösterdi. Enflasyon Araştırma Grubu’nun (ENAG) verileri ile TÜİK verileri arasındaki farka işaret eden Başevirgen, "İktidar vatandaşlarımızı yoksullukta eşitlemeye hızla devam ediyor. Önce asgari ücreti tarihimizde ilk kez açlık sınırının altında açıkladı. Şimdi de zaten açlık sınırının altında karın doyurma mücadelesi veren emeklimize bir kez daha sırtını çevirdi" sözlerini sarf etti.

"İKTİDAR EMEKLİYE GÜNLÜK 68 LİRA ZAMMI REVA GÖRDÜ"

Başevirgen, sözlerinin devamında yüzde 12.19'luk zam oranıyla emeklilerin 2026’da alacağı aylık ücreti de hesapladı ve "En düşük emekli maaşı, TÜİK’in makyajlı rakamlarıyla birlikte 16 bin 881 liradan 18 bin 940 liraya yükseldi. Yani iktidar emekliye günlük 68 lira zammı reva gördü.” ifadelerine yer verdi.

EMEKLİ BUNLARDAN SADECE BİRİNİ ALABİLECEK!

Açıklanan enflasyon rakamlarının, ne pazar fiyatlarını ne market fiyatlarını ne de sokağın gerçek rakamlarını yansıttığını söyleyen Başevirgen, “Sokağın gerçek enflasyonu zamlarla birlikte daha fazla artmazsa, emekli günlük 68 TL’lik zammıyla 4 ekmek, 3 simit, 3 bardak çay, ortalama 11 adet yumurta veya 80 gram etten sadece birini alabilecek. TÜİK eliyle vatandaşın lokmasını çalan iktidar, emekliyi de asgari ücretliyi de bilinçli bir şekilde aç bırakıyor" açıklamasında bulundu.

Kaynak:ANKA

