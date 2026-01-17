Tam 2 ton dağıtıldı yüzlerce kişi sıraya girdi

Bilecik Valiliği himayesinde düzenlenen 1. Gölpark Kış Festivali'nde katılımcılara 2 ton hamsi dağıtıldı. Pelitözü Gölpark'taki festivalde vatandaşlar, Karadeniz Bölgesi'ne ait yöresel yemek ve ürünlerin sergilendiği stantları gezip, sanatçı İsmail Türüt'ün verdiği konserde horon oynayarak eğlendi.

Festival kapsamında, ızgara ve kazanlarda pişirilen 2 ton hamsi vatandaşlara dağıtılırken, Karadeniz yöresine ait halk oyunları gösterileri sunuldu.

"ÇOK KALABALIK"

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer amaçlarının vatandaşları ve çocukları eğlendirmek olduğunu belirterek "Burada gençlerimizle güzel vakit geçirmek ve Bilecik'imizin misafirperverliğini göstermek adına festival düzenledik. Soğuk havaya rağmen halkımız teveccüh gösterdi. Çok kalabalık. Bu birlik ve beraberliğin devam etmesini diliyorum" dedi.

Vali Sözer, sahne alan sanatçı İsmail Türüt'e Osmanlı Devlet Armasının kabartma tablosunu ve kahve fincan takımı hediye etti.

Etkinliğe, Cumhuriyet Başsavcısı Burak Olgun, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ali Vanlı, İl Emniyet Müdürü Gökalp Şener, AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, İl Genel Meclisi Başkanı Ramazan Kurtulmuş, Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut, Gölpazarı Belediye Başkanı Hayri Suer, kaymakamlar, daire müdürleri ve sivil toplum örgütü temsilcileri ile çevre illerden vatandaşlar katıldı.