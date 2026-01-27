Hem parasını ödemediler hem darbettiler!

Yayınlanma:
Güncelleme:
İstanbul Havalimanı'nda bir taksiye binen yolcular, hem taksi ücretini ödemediler hem de kendilerini çamurlu yola sokmak istemeyen şoförü darbederek kaçtılar.

İstanbul Havalimanı'ndan taksiye binen yolcular şoförü darbedip ücreti ödemeden kaçtı. Şoförün ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, dün akşam saatlerinde Arnavutköy Hacımaşlı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, İstanbul Havalimanı'ndan yolcu alan 34 TEZ 51 plakalı taksinin şoförü yolcuların Hacımaşlı Mahallesi'ndeki toplu konut şantiyesine gitmek istemesi üzerine adrese doğru hareket etti.

PANİK BUTONUNA BASTI

Taksi şoförü mahallenin girişine geldiğinde çamurlu yola girmek istemedi. Bunun üzerine şoför ile yolcular arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmada yolcular taksi şoförünü darbedip aracı çamurlu yola soktu. Çamurlu zeminde ilerleyen taksi, kısa sürede çamura saplandı. Olayın ardından şoförün takside bulunan panik butonuna basması üzerine olay yerine polis ekipleri geldi. Polis ekipleri ücreti ödemeden kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

