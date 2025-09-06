Takla atıp ağaca çarptı: 2 kişi öldü

Muğla'nın Milas ilçesinde takla atıp ağaca çarpan otomobildeki 18 yaşındaki Ozan Oğul ile 16 yaşındaki Ali Kıvanç Özata yaşamını yitirdi.

2 gencin hayatını kaybettiği trafik kazası dün gece saat 02.30 sularında Kıyıkışlacık Mahallesi'nde meydana geldi. 18 yaşındaki Ozan Oğul’un kontrolünü yitirdiği 48 ABM 05 araç takla atıp, ağaca çarptı.

OLAY YERİNDE HAYATLARINI KAYBETTİLER

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptığı kontrollerde sürücü Ozan Oğul ve yanındaki Ali Kıvanç Özata'nın yaşamını yitirdiğini tespit etti. Oğul ve Özata’nın cenazeleri, yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.

Kazaya dair soruşturma sürüyor.