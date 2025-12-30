Takip ettikleri kişiyi sopalarla darbettiler: Kar maskeli şüphelilere tutuklama

Isparta’da takip ettikleri S.B.'yi sopayla darbederek kaçan 4 saldırgan, polis ekiplerinin çalışmaları sonucunda yakalandı. Adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklanırken olay anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Isparta Şehir Hastanesi’nde, 5 Aralık günü tedavi altına alınan S.B., bir mekanda eğlendikten sonra arkadaşına ait işyerine gittiği sırada kar maskeli kişiler tarafından sopayla darbedildiğini aktararak şikayetçi oldu. Bunun üzerine Isparta Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği, olaya ilişkin çalışma başlatırken şüphelilerin Kosat Efe Öz (32), Hüseyin Taşkın (27), Hasan Eryiğit (33), B.A. ve M.A. oldukları belirlendi.

TAKİP EDİP SOPAYLA DARBETTİLER!

Şüpheli şahısların, olayın yaşandığı gün Sanayi Mahallesi 3205 Sokak'a geldiği, kıyafet değiştirdikten sonra bir aracın bagajına sopa koyarak plakayı söktükleri tespit edildi. Daha sonra şüphelilerin bu araçla S.B.'nin bulunduğu aracı takip ettiği, S.B. arkadaşının iş yerine geldiğinde saldırarak sopalarla darbettiği ve geldikleri araçla kaçtığı öğrenildi.

3 KİŞİ TUTUKLANDI!

Polis ekipleri tarafından yürütülen çalışmaların ardından Kosat Efe Öz, Hüseyin Taşkın, Hasan Eryiğit ve M.A. yakalandı. Şüphelilerle birlikte 3 bıçak ve 50 dolu fişek ele geçirilirken M.A. isimli şahıs, ifadesinin alınmasının sonrasından serbest bırakıldı.

Diğer 3 şüpheli ise emniyetteki ifadelerinin ardından bu sabah adliyeye sevk edildi. Kosat Efe Öz, Hüseyin Taşkın, Hasan Eryiğit çıkarıldıkları hakimlik tarafından tutuklandı. Olaya ilişkin B.A.'nın yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi. Diğer yandan şüphelilerin olay öncesi hazırlıkları, takip ve saldırı anları, güvenlik kamerasına yansıdı.

