Arkadaşını öldüren saldırgandan akılalmaz savunma!

Yayınlanma:
Adana’da, aralarında husumet olan arkadaşı Veli Arslandağ'ı (21) çıkan tartışmada öldüren Fatih Bulut (29), otomobille kaçmaya çalışırken yakalandı. Saldırgan, verdiği ifadede “Veli, yaklaşık 4 ay önce hiçbir sebep yokken beni dövdü. Durumu hazmedemeyince konuşmak için yanına gittim. Bana saldırınca tabancayla vurdum" ifadelerini kullanırken Bulut ve 4 yanındaki 4 kişi tutuklandı.

Adana’nın Çukurova ilçesine bağlı Toros Mahallesi’nde , geçtiğimiz gün Fatih Bulut, sevgilisi Büşra K. (23) ve arkadaşları Ömer Faruk K. (24), Barış Y. (21) ile birlikte, husumetli olduğu arkadaşı Veli Arslandağ'ın oturduğu apartmanın önüne gitti. Bahçe kapısında karşılaşan taraflar arasında çıkan tartışma, kısa sürede tartışmaya dönüşürken Bulut, belinden çıkardığı tabancayla Arslandağ'ı karın, bacak ve boynundan vurdu.

Motosiklet hırsızlarından pes dedirten sözler: Aklım hala yapamadıklarımdaMotosiklet hırsızlarından pes dedirten sözler: Aklım hala yapamadıklarımda

Şüpheliler, kanlar içinde yere yığılan Arslandağ’ı otomobile bindirerek yakındaki özel bir hastaneye götürdü. Ameliyata alınan Arslandağ, yaşamını yitirince Bulut, telefonla yanına çağırdığı Engin D.’nin (40) otomobiliyle kaçtı.

arkadasini-olduren-supheli-beni-dovmust-1087226-322732.jpg

5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI!

Yapılan ihbar üzerine hastaneye sevk edilen Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Büşra K., Ömer Faruk K. ve Barış Y.’yi gözaltına aldı. Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda olduğu tespit edilen Fatih Bulut ile Engin D., Sarıçam ilçesinde araçlarının önü kesilerek yakalandı. Otomobilde yapılan aramalarda, saldırganın olay yerinde kullandığı tabanca da ele geçirildi. Polis, gözaltına aldığı 5 şüpheliyi karakola götürdü.

arkadasini-olduren-supheli-beni-dovmust-1087225-322732.jpg

SAVUNMASI PES DEDİRTTİ!

Fatih Bulut, verdiği ifadesinde, "Veli, yaklaşık 4 ay önce hiçbir sebep yokken beni dövdü. Hakkımda küfürlü paylaşımlar yaptığını gördüm. Durumu hazmedemeyince konuşmak için yanına gittim. Bana saldırınca tabancayla vurdum, pişmanım" ifadelerini kullandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Fatih Bulut ile diğer 4 şüpheli, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

Kaynak:DHA

Kar ve buzlanma nedeniyle çok sayıda ilde eğitime ara verildi
İkinci el otomobilde satarken kâr ettiren modeller: Üç yıl önce alanlar şimdi yaşadı
İkinci el otomobilde satarken kâr ettiren modeller: Üç yıl önce alanlar şimdi yaşadı
Yılbaşı için net konuştu: 2026'da büyük sürpriz yapacak! İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya...
Anda kal çünkü hayatın tekrarı yok!
29 Aralık 2025 okullar tatil mi? Kar tatili olan iller hangileri, tatil açıklaması geldi mi?
'Sıra emekli ve memur maaşında' dedi kara haberi verdi! Daha önce de bilmişti
Meteoroloji'den kuvvetli kar uyarısı: 9 ilde göz gözü görmeyecek!
Dünyanın en büyük 33 metrelik yılanı yakalandı
Dünyanın en büyük 33 metrelik yılanı yakalandı
AKP'li eski vekil emekli maaşını şimdiden duyurdu: Erdoğan bu rakamın altına inmez
Yüzde 100 zam geldi! Yeni yılın plastik poşet fiyatı belli oldu
Türkiye
Osmaniye'deki IŞİD operasyonunda 9 kişi tutuklandı
Osmaniye'deki IŞİD operasyonunda 9 kişi tutuklandı
İstanbul'da yılbaşı öncesi kaçak içki operasyonu
İstanbul'da yılbaşı öncesi kaçak içki operasyonu
Gıda teröründe 2025 raporu: Ceza yağdı
Gıda teröründe 2025 raporu: Ceza yağdı