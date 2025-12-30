Arkadaşını öldüren saldırgandan akılalmaz savunma!

Adana’nın Çukurova ilçesine bağlı Toros Mahallesi’nde , geçtiğimiz gün Fatih Bulut, sevgilisi Büşra K. (23) ve arkadaşları Ömer Faruk K. (24), Barış Y. (21) ile birlikte, husumetli olduğu arkadaşı Veli Arslandağ'ın oturduğu apartmanın önüne gitti. Bahçe kapısında karşılaşan taraflar arasında çıkan tartışma, kısa sürede tartışmaya dönüşürken Bulut, belinden çıkardığı tabancayla Arslandağ'ı karın, bacak ve boynundan vurdu.

Motosiklet hırsızlarından pes dedirten sözler: Aklım hala yapamadıklarımda

Şüpheliler, kanlar içinde yere yığılan Arslandağ’ı otomobile bindirerek yakındaki özel bir hastaneye götürdü. Ameliyata alınan Arslandağ, yaşamını yitirince Bulut, telefonla yanına çağırdığı Engin D.’nin (40) otomobiliyle kaçtı.

5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI!

Yapılan ihbar üzerine hastaneye sevk edilen Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Büşra K., Ömer Faruk K. ve Barış Y.’yi gözaltına aldı. Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda olduğu tespit edilen Fatih Bulut ile Engin D., Sarıçam ilçesinde araçlarının önü kesilerek yakalandı. Otomobilde yapılan aramalarda, saldırganın olay yerinde kullandığı tabanca da ele geçirildi. Polis, gözaltına aldığı 5 şüpheliyi karakola götürdü.

SAVUNMASI PES DEDİRTTİ!

Fatih Bulut, verdiği ifadesinde, "Veli, yaklaşık 4 ay önce hiçbir sebep yokken beni dövdü. Hakkımda küfürlü paylaşımlar yaptığını gördüm. Durumu hazmedemeyince konuşmak için yanına gittim. Bana saldırınca tabancayla vurdum, pişmanım" ifadelerini kullandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Fatih Bulut ile diğer 4 şüpheli, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.