Takip ettiği çocuğu öldürmek istedi! Polisi görünce ateş açtı yoldan geçen vuruldu
İstanbul Sultangazi’de İ.K.(19), bir süredir telefonla arayarak rahatsız ettiği C.C.Y.(16)'yi yolda takip etmeye başladı. Takip edildiğini anlayan çocuk, polis ekiplerine haber verdi. Polisleri fark eden saldırgan, bunun üzerine belinden silahını çıkarıp C.C.Y'ye doğru ateş etti. Silahtan çıkan mermiler yolda yürüyen M.K.'ya isabet ederken saldırgan gözaltına alındı.

İstanbul’un Sultangazi ilçesine bağlı Cebeci Mahallesi Atatürk Bulvarı’nda, saat 16.00’da meydana gelen olayda, 19 yaşındaki İ.K. isimli şüpheli, bir süredir telefonla arayarak rahatsız ettiği 16 yaşındaki C.C.Y.'yi yolda takip etmeye başladı. Takip edildiğini anlayan C.C.Y., polis ekiplerine ihbarda bulundu.

POLİSLERİ GÖRÜNCE ÇOCUĞA ATEŞ ETTİ!

Olay yerine polislerin geldiğini gören İ.K., belinden silahını çıkarıp Cebeci İETT peronlarının önünde C.C.Y.'ye doğru ateş etti. Silahtan çıkan mermiler yolda yürüyen M.K.'ya isabet etti.

Saldırıyı gerçekleştiren İ.K. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Yapılan ihbar üzerine olay yerine acil sağlık ekipleri sevk edildi.

SİLAHTAN ÇIKAN KURŞUNLAR YOLDAN GE.EN KİŞİYİ YARALADI!

Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde, olayda yaralandığı belirlenen M.K. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Öte yandan olayda park halinde bulunan otomobilin camına da mermiler isabet etti. Ekiplerin incelemeleri devam ediyor.

