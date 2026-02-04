Tadilat tartışmasında ustayı vuran müteahhit tutuklandı

Samsun’un Atakum ilçesinde bir iş yerinde gerçekleştirilen tadilat çalışmaları sırasında çıkan anlaşmazlık, silahlı saldırıyla sonuçlandı. Müteahhit E.Ş., tadilat işlerini yürüten inşaat ustası E.C. ile girdiği tartışmanın büyümesi üzerine tabancasını ateşleyerek ustayı yaraladı. Olayın ardından polis ekiplerince gözaltına alınan müteahhit, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

TARTIŞMA BÜYÜYÜNCE SİLAHINA SARILDI

Olay, dün öğle saatlerinde Esenevler Mahallesi Bornova Caddesi üzerinde bulunan bir iş yerinde meydana geldi. İddiaya göre, 46 yaşındaki müteahhit E.Ş. ile 47 yaşındaki inşaat ustası E.C. arasında yapılan tadilat işleri nedeniyle bir tartışma başladı. Gerginliğin tırmanması üzerine E.Ş., belinden çıkardığı ruhsatlı tabancasıyla E.C.’ye doğru peş peşe ateş açtı. Dizlerine isabet eden 4 kurşunla kanlar içinde kalan inşaat ustası, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

MÜTEAHHİT SUÇ ALETİYLE BİRLİKTE YAKALANDI

Samsun Emniyet Müdürlüğü ekipleri, silah seslerinin yükseldiği adrese hızla müdahale ederek şüpheli müteahhit E.Ş.’yi olayda kullandığı ruhsatlı tabancasıyla birlikte yakaladı. Atakum Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu’ndaki sorgusu tamamlanan şahıs, bugün adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı mahkemede tutuklama kararı verilen E.Ş. cezaevine gönderilirken, hastanede tedavisi süren inşaat ustası E.C.’nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.