Tabip Odası'ndan kritik Tayfun Kahraman açıklaması

Gezi davası kapsamında tutuklu bulunan şehir plancısı Tayfun Kahraman 19 Ocak tarihinde cezaevinde düşerek başını ve elini yaraladı, bandaj yapılıp geri gönderildi ve şişlik sürünce atel takıldı. Yaşadığı ağır sağlık sorunları nedeniyle AYM'nin tahliye kararı verdiği Tayfun Kahraman hala cezaevinde tutuluyor.

İSTANBUL TABİP ODASINDAN KRİTİK AÇIKLAMA

İstanbul Barosu ve önceki dönem başkanları dün hasta tutuklu ve hükümlüler gündemiyle bir araya geldi. Toplantıda, Anayasa Mahkemesi (AYM) kararına rağmen serbest bırakılmayan MS hastası şehir plancısı Tayfun Kahraman ve tutukluluk sürecinde hastalıkla mücadele eden Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın durumu ele alındı.

Tayfun Kahraman cezaevinde yeniden hastanelik oldu!

Toplantıda konuşan İstanbul Tabip Odası Başkanı Osman Küçükosmanoğlu da Kahraman'ın sağlık durumuna ilişkin kritik açıklamalarda bulundu.

"VERDİĞİMİZ RAPORUN ARKASINDAYIZ"

"Burada iki şey var; cezaevinde kalan mahkumun tedavi edilebilir bir hastalık nedeniyle sanki tahliyesinin gerekip gerekmediğine karar verme durumunda karar vermiş Adli Tıp Kurumu. Halbuki bizim yorumumuz şöyle olmuştu: 2 tane geçirmiş hastalığı var, kanser hastalığı var, ağır hastalıkları var; bunlar, bulunduğu koşullarda, stres altında bulunduğu, kilo kaybı göz önüne alınarak tekrarlama riski olan hastalıklar... Geçtiğimiz hafta ise boynunda yeri gelişen bir kanser şüphesiyle tekrar ameliyat oldu. Yani aslında bizim belirttiğimiz şeyler gerçekleşmiş oldu. Dolayısıyla Mehmet Murat Çalık için verdiğimiz raporun arkasındayız"

"NE KADAR KRİTİK BİR AŞAMADA OLDUĞUNU GÖSTERİYOR"

19 Ocak tarihinde cezaevinde düşüp yaralanması hakkında, "hastanın ne kadar kritik bir aşamada olduğunu bize gösteriyor" değerlendirmesinde bulunan Küçükosmanoğlu, "(MS) duyu kayıplarına yol açabilecek bir hastalık ve kronik seyirli, ilerleyici bir hastalık. Ataklar sırasında hastalar daha kötüleşiyorlar ama kalıcı hasarlar bırakarak iyileşiyor. Tayfun Kahraman'ın şu anda zaten bir etkilenme durumu var. Nörolojik olarak etkilenmiş, bacaklarında uyuşma, güçsüzlük gibi bulgular var daha önce geçirmiş olduğu atağa bağlı olarak. Bunlar daha ağırlaşabilir, atak kalıcı sonuçlara neden olabilir. Geldi, geçti demek mümkün değil. Tayfun'un kas güçsüzlüğü, his güçsüzlüğü var geçirmiş olduğu ataklara bağlı olarak" şeklinde konuştu.

AYM KARARINDAN DOLAYI EKSTRA STRES ALTINDA

Küçükosmanoğlu Tayfun Kahraman'ın son durumuna ilişkin ise şöyle konuştu: