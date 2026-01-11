Sultangazi'de izdihama yol açan kampanya

Sultangazi'de izdihama yol açan kampanya
Yayınlanma:
İstanbul Sultangazi'de, bir mağazanın açılışa özel başlattığı yarı fiyat kampanyası izdihama yol açtı.

İstanbul'un Sultangazi ilçesi Uğur Mumcu Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi'nde meydana gelen olayda, edinilen bilgilere göre yeni açılan bir giyim mağazası, ilk güne özel yarı fiyat kampanyası başlattı.

Söz konusu kampanya ise günler öncesinde ilçe sakinlerine bildirildi.

istanbul-sultangazi-izdiham.jpg

MAĞAZA AÇILIŞINDA İZDİHAM YAŞANDI

Duyuruların ardından çevredekiler, erken saatlerden itibaren mağaza önüne toplanmaya başladı.

Tanesinin 100 TL olduğunu duyan koştu: İzdihama yol açtıTanesinin 100 TL olduğunu duyan koştu: İzdihama yol açtı

Yoğunlukla birlikte önünde uzun kuyrukların oluştuğu mağazanın açılmasının ardından müşteriler içeri girebilmek için birbiriyle yarıştı.

stanbul-sultangazi-magaza-izdiham.jpg

Mağazadaki ürünleri almak için birbirleriyle yarışan yurttaşlar, zaman zaman izdiham yarattı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

