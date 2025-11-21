Yasadışı bahis operasyonunda 20 gözaltı: Fedlan Kılıçaslan ve Batuhan Karadeniz hakkında kırmızı bülten kararı

Yayınlanma:
Güncelleme:
Sultanbeyli'de yasadışı bahis soruşturması kapsamında bir suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında MeritKing isimli yasa dışı bahis sitesinin sahibi Fedlan Kılıçaslan ile eski futbolcu Batuhan Karadeniz hakkında kırmızı bülten çıkarıldı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Sultanbeyli'de faaliyet gösteren Y.M.'nin liderliğinde, yöneticiliğini E.M. ve V.Ö.'nün yaptığı suç örgütüne soruşturma başlatıldı.

10 AYRI SUÇLAMADAN 11 FARKLI EYLEM: 20 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Soruşturma kapsamında şüphelilerin 'silahlı suç örgütü kurmak ve yönetmek', 'kurulan örgüte üye olma', 'nitelikli yağma', 'suça azmettirme', 'kasten yaralama', 'genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması', 'mala zarar verme', '6136 SKM', 'tehdit', 'kişilerin huzur ve sükununu bozma' suçundan 11 ayrı eyleme karıştığı tespit edildi.

Soruşturma kapsamında 24 şüpheliye sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 20 şüpheli gözaltına alınırken 4 şüpheliyi yakalama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu, yasa dışı bahis faaliyetlerine yönelik yürütülen soruşturmada iki önemli gelişmeyi açıkladı.

FEDLAN KILIÇASLAN HAKKINDA KIRMIZI BÜLTEN

Açıklamaya göre, yurtdışında firari olan MeritKing isimli yasa dışı bahis sitesinin sahibi Fedlan Kılıçaslan hakkında kırmızı bülten çıkarıldı. Kılıçaslan’ın 7258 Sayılı Kanuna Muhalefet ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçlamalarıyla arandığı, taşınır-taşınmaz tüm malvarlıkları, şirket ortaklık payları, banka hesapları ve kripto varlıklarına resen el konulduğu belirtildi. El koyma kararı Sulh Ceza Hakimliği tarafından onayladı.

BATUHAN KARADENİZ'E DE KIRMIZI BÜLTEN

Soruşturmanın ikinci ayağında, sosyal medya fenomeni ve eski futbolcu Batuhan Karadeniz’in de şüpheli olduğu bildirildi. Karadeniz’in yurtdışında bulunduğu, sosyal medya hesaplarında yasa dışı bahis sitelerini teşvik eden içerikler paylaştığı ve “batuwin.com” gibi sitelerin reklamını yaptığı tespit edildi. Karadeniz hakkında da aynı suçlamalarla kırmızı bülten çıkarılırken, tüm malvarlıklarına, banka hesaplarına ve kripto varlıklarına el konuldu.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

