Su tankı görünümlü sevkiyat! Başkentin girişinde yakalandı

Yayınlanma:
Kaçakçılık rotasında yöntem değiştiren sevkiyatçılar, bu kez "su taşıyoruz" görüntüsü altında milyonluk vurgun denedi. Adana'dan Ankara'ya doğru seyreden ve dışarıdan bakıldığında sadece plastik su deposu taşıdığı görülen TIR'da, piyasa değeri 4,5 milyon lirayı bulan kaçak tütün mamulü ele geçirildi.

Adana'dan yüklediği yükle başkent Ankara istikametine giden bir TIR, Şereflikoçhisar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin takibine girdi. Emniyet birimleri, aracı Şereflikoçhisar Yol Kontrol Noktası'nda durdurarak detaylı arama başlattı.

SU TANKLARINDAN 1,8 MİLYON MAKARON ÇIKTI

Yapılan aramalarda TIR'ın dorsesinde yüklü bulunan plastik su tankları incelendi. Tankların içerisine özel yöntemlerle gizlenmiş vaziyette, 1 milyon 801 bin 440 adet dolu makaron tespit edildi.

4,5 MİLYON LİRALIK KAYIT DIŞI EKONOMİ

Emniyet ekiplerinin el koyduğu kaçak ürünlerin piyasa değerinin yaklaşık 4,5 milyon lira olduğu saptandı. Operasyon kapsamında TIR şoförü gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

