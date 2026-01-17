Sosyal medyadan tanıştığı çocuğu 1 buçuk milyon dolandıran zanlı tutuklandı!

Olay, Aksaray’da yaşayan 16 yaşındaki M.G.’nin sosyal medyada tanıştığı bir şahısla kripto para üzerine konuşmasıyla başladı. Şüpheli, M.G.’ye kısa sürede yüksek kazanç sağlayacağı vaadiyle güven telkin etti. Bu vaatlere inanan M.G., babasına ait kredi kartından parça parça toplamda 1 milyon 450 bin lira tutarında ödeme gerçekleştirdi.

4 FARKLI DOLANDIRICILIK DOSYASI DAHA ÇIKTI

Parayı gönderdikten bir süre sonra vaat edilen kazancın gelmemesi ve şahsa ulaşılamaması üzerine aile dolandırıldığını anlayarak polise başvurdu. Aksaray Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı teknik takip sonucunda, şüphelinin M.E.G. olduğu ve zanlının daha önce dört farklı dolandırıcılık olayına daha karıştığı tespit edildi.

2 SUÇTAN TUTUKLAMA

Polis ekipleri, Hasas Mahallesi'ndeki bir eve düzenledikleri operasyonla M.E.G.’yi gözaltına aldı. Evde yapılan aramalarda suçta kullanıldığı değerlendirilen çok sayıda dijital materyale el konuldu. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen şüpheli; dolandırıcılık ve suçtan kaynaklanan geliri aklama suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.