Songül yaşam savaşını kaybetti: Çarpan sürücü serbest

Yayınlanma:
Güncelleme:
Çayırova’da yaya geçidinden geçerken otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan 41 yaşındaki Songül Baş, 13 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Sürücü ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde, yaya geçidinden yolun karşısına geçerken otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan 41 yaşındaki Songül Baş, tedavi gördüğü hastanede 13 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Kaza, 12 Ocak’ta Yeni Mahalle Fatih Caddesi'nde meydana geldi. Yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan Songül Baş'a, E.A. idaresindeki 34 PGE 784 plakalı otomobil çarptı.

ADLİ KONTROL ŞARTI

Ağır yaralanan Baş, sürücü E.A. tarafından otomobile bindirilerek önce yakındaki bir polikliniğe, ardından Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Vücudunda çok sayıda kırık oluşan Baş, yoğun bakım ünitesinde entübe edildi. Gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen sürücü E.A., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Songül Baş, tedavi gördüğü Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne sabah saatlerinde, 13 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Baş'ın cenazesi, Çayırova ilçesindeki Küme Evler Camisi’nde kılınan öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Akse Mezarlığı’nda gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

