Son seçim anketi Erdoğan'ın sinirlerini bozacak! Cezaevinden 16 puan fark attı

CHP'nin birinci parti olduğu 2024 yerel seçimlerinden bu yana, anketlerinde sonuç değişmiyor. Gündemar'ın son anketinde de CHP açık ara birinci parti çıktı. Cumhurbaşkanlığı anketinde ise 23 Mart tarihinden bu yana cezaevinde olan Ekrem İmamoğlu, Erdoğan'a tam 16.14 puan fark attı.

2024 yılında yapılan yerel seçimlerden bu yana yapılan hemen hemen tüm anketlerde ikinci sırada çıkan AKP, cumhurbaşkanlığı yarışında da aynı sonucu yaşamaya devam ediyor.

Ekrem İmamoğlu'nun CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olduğunu duyurmasından sonra seçimlere girmesine engel teşkil edecek şekilde üniversite diploması iptal edildi, İBB soruşturması kapsamında da tutuklanarak cezaevine konuldu. Ancak cezaevinde olmasına ve halk ile iletişimi büyük oranda kısıtlanmasına rağmen yapılan birçok ankette birinci çıkmaya devam ediyor.

CEZAEVİNDEN 16 PUAN FARK ATTI

GÜNDEMAR tarafından yapılan son anketin sonuçları açıklandı. 21-24 Ocak 2026 tarihleri arasında yapılan Cumhurbaşkanlığına ilişkin olası ikinci tur senaryolarında İmamoğlu, Erdoğan karşısında 16,14 puanlık bir farkla önde yer aldı.

ekran-goruntusu-2026-02-10-103628.png

MANSUR YAVAŞ'TAN TARİHİ FARK

Katılımcılara Mansur Yavaş ile Erdoğan arasında seçim yapmaları istendiğinde ise sonuç tarihi oldu. Katılımcıların yüzde 58,64'ü tercihlerinin Yavaş'tan yana olacağını ifade ederken Erdoğan'dan yana oy kullanacaklarını ifade edenlerin oranı yüzde 41,36'da kaldı. İki isim arasındaki fark 17,28 puan...

ekran-goruntusu-2026-02-10-104421.png

GENEL SEÇİMLERDE CHP BİRİNCİ AKP İKİNCİ MHP ALTINCI SIRADA!

Ankette vatandaşlara bir genel seçim olsa tercihlerinin hangi partiden yana olacağı da soruldu. Sonuçlarda CHP'nin yüzde 33,33 ile birinci, AKP'nin yüzde 28,56 ile ikinci, DEM Parti'nin yüzde 9,38 ile üçüncü ve Zafer Partisi'nin yüzde 5,95 ile dördüncü parti olduğu ortaya çıktı.

ekran-goruntusu-2026-02-10-104046.png

Araştırmanın künyesi:

Araştırma Adı: Türkiye Gündemi Araştırması Ocak 2026
Araştırmayı Yapan Kurum: Gündemar Araştırma
Araştırma Tarihi: 21-24 Ocak 2026
Araştırma Yöntemi: CATI (Bilgisayar Destekli Telefonla Görüşme) ve CAWI (Bilgisayar Destekli Çevrimiçi Anket) yöntemleri bir arada
Evren: Türkiye’de yaşayan 18 yaş ve üzeri yetişkin nüfus
Kapsam: Türkiye geneli 60 il
Örneklem Büyüklüğü: 2.255 kişi
Örnekleme Yöntemi: Mahalle/köy büyüklüğü, eğitim düzeyi ve geçmiş seçim sonuçlarına dayalı tabakalı örnekleme
Güven Aralığı: %95
Hata Payı: ±%2,06

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

