Son dakika | Yasa dışı bahis ve kumar reklamı yapan 15 hesaba erişim engeli
Son dakika haberi... Ticaret Bakanlığı: Reklam Kurulu tarafından yapılan değerlendirmeler neticesinde; yasa dışı bahis ve kumar reklamı yaptığı ve tüketicileri çeşitli yasa dışı sitelere yönlendirdiği tespit edilen yüksek takipçili 15 sosyal medya hesabı hakkında erişim engeli tedbiri uygulanmasına karar verilmiştir.

Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu, yasa dışı bahis ve kumar reklamı yaptığı ve kullanıcıları yasa dışı sitelere yönlendirdiği tespit edilen yüksek takipçili 15 sosyal medya hesabı hakkında erişim engeli uygulanmasını kararlaştırdı.

23 FALCI SİTESİNE ERİŞİM ENGELİ

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Reklam Kurulunun 13 Ocak'ta gerçekleştirdiği toplantıda, yasa dışı bahis ve kumar reklamlarının ana gündem maddelerinden birini oluşturmaya devam ettiği ifade edildi.

Reklam Kurulu tarafından yapılan değerlendirmelere ilişkin bilgi verilen açıklamada, "Yasa dışı bahis ve kumar reklamı yaptığı ve tüketicileri çeşitli yasa dışı sitelere yönlendirdiği tespit edilen yüksek takipçili 15 sosyal medya hesabı hakkında erişim engeli tedbiri uygulanmasına karar verildi. Ayrıca, söz konusu sosyal medya hesapları ile yasa dışı bahis ve kumar sitelerinin muhatapları hakkında adli tahkikat süreçlerinin işletilebilmesi amacıyla ilgili kurumlar nezdinde gerekli başvuruların yapılması kararlaştırıldı." ifadeleri kullanıldı.

Eğitim İş Sendikası'nın sosyal medya hesabına erişim engeliEğitim İş Sendikası'nın sosyal medya hesabına erişim engeli

Açıklamada; falcı, medyum ve astrologlar tarafından sunulan hizmetlere ilişkin reklam ve tanıtım faaliyetleri olduğuna dikkat çekildi: "Bu kapsamda, falcı, medyum, astrolog ve benzerleri tarafından sunulan hizmetlere ilişkin reklam faaliyetlerinde bulunduğu tespit edilen 26 internet sitesine yönelik olarak erişimin engellenmesi tedbirinin uygulanmasına karar verildi."

