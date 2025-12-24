Son Dakika | Uyuşturucu soruşturmasında 22 kişi hakkında gözaltı kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, “uyuşturucu imal ve ticareti”, “kullanımı kolaylaştırma”, “uyuşturucu bulundurma” ve “fuhuşa teşvik” suçlarından haklarında işlem yapılan 22 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi.

24 Aralık 2025’te İstanbul merkezli olmak üzere Muğla, Adana ve Antalya’da eş zamanlı baskınlar yapıldı.

Operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı. Bir kişinin cezaevinde olduğu tespit edilirken, firari durumdaki bir şüpheli için arama çalışmaları sürüyor.

APARATLAR GELE GEÇİRİLDİ

Yapılan aramalarda kokain, esrar ve uyuşturucu kullanımına yönelik aparatlar ele geçirildi. Soruşturma savcılıkça sürdürülüyor.