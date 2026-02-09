Son dakika | Umut Davası ertelendi

Son dakika | Umut Davası ertelendi
Yayınlanma:
Güncelleme:
Son dakika haberi... Uğur Mumcu suikastı ve 21 faili meçhul cinayeti kapsayan Umut Davası 14 Temmuz'a ertelendi. Mahkeme firari sanık Oğuz Demir'in Avustralya'da olma ihtimaline karşı iadesi için gerekli talebin yapılması konusunda Adalet Bakanlığı'na yazı yazılmasına karar verdi.

Ankara’da Uğur Mumcu suikastı ile 21 faili meçhul cinayeti kapsayan “Umut Davası”nın 14. duruşması bugün Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

MLSA'nın aktardıklarında göre aralarında; Uğur Mumcu, Muammer Aksoy, Bahriye Üçok ve Ahmet Taner Kışlalı’nın da olduğu 21 faili meçhul cinayete ilişkin davada sanıklardan Oğuz Demir, "Tevhid Selam/Kudüs Ordusu" üyeliği ve Mumcu’nun aracına bombayı yerleştirmekle suçlanıyor.

hapgeopw8aasr11.jpg

ERTELEME KARARI ÇIKTI

Bugün Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde saat 10.00'da görülen dava, 14 Temmuz tarihine ertelendi.

ADALET BAKANLIĞI'NA FİRARİ SANIK İÇİN YAZI

14 Temmuz'a ertelenen davada firari sanık Oğuz Demir'in Avustralya'da olma ihtimaline karşın iade talebi için Adalet Bakanlığı'na yazı yazılmasına karar verildi. Yine Demir'in ailesinin Türkiye'ye giriş yapıp yapmadığının araştırılması için gerekli yerlere yazı yazılması kararlaştırıldı.

"O TUĞLAYI ORADAN ÇEKECEĞİZ. DUVAR KİMİN BAŞINA YIKILMASI GEREKİYORSA ONUN BAŞINA YIKILSIN"

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın Ankara Adliyesi önünde "Umut Davası" ile ilgili açıklama yaptı. Günaydın, “Tevhid Selam/Kudüs Ordusu” üyeliği ve Mumcu’nun aracına bombayı yerleştirmekle suçlanan Oğuz Demir'in kırmızı bülten ile arandığını ancak halen yakalanamadığını hatırlattı. Demir'in bugüne kadar neden yakalanamadığını soran Günaydın, Mehmet Ağar'ın 'tuğla' sözlerine atıfta bulunarak, "Eninde sonunda onun bütün faillerini mutlaka ortaya çıkartacağız ve mutlaka o tuğlayı oradan çekeceğiz. Duvar kimin başına yıkılması gerekiyorsa onun başına yıkılsın. Yeter ki Türkiye aydınlansın" dedi.

Günaydın'ın Ankara Adliyesi önünde yaptığı açıklama şu şekilde:


33 yıl boyunca hala tam olarak aydınlatılamamış bir dava ile karşı karşıyayız. Oğuz Demir üzerinden yönünden tefrik edilen duruşmanın ise bugün 14'üncüsü görüldü. Tevhid Selam örgütünün 1988'den 1999'a kadar bu memlekette 21 öldürme, yaralama ve bombalama eylemine karıştığını herkes biliyor. Ankara'nın ortasında cephanelik kurduklarını da biliyoruz.

Yabancı istihbarat örgütleri ile birlikte faaliyet yaptıklarını da biliyoruz ve sözü edilen kişi yani Oğuz Demir 2000 yılında elini kolunu sallayarak kolluk kuvvetlerinin arasından kaçıyor. Kendisi bir süre sonra eşini ve çocuklarını da yurt dışına götürüyor. Üzerine kayıtlı araba hala Ankara'da dolaşmaya devam ediyor.

Sevgili Güldal Mumcu İçişleri Bakan Yardımcısı ile görüşüyor ve orada kişinin İran'da bulunduğuna ilişkin bir istihbari bilgi kendisine bilahare bildiriliyor. Ancak bu bilgi jandarmaya, MİT'e, emniyete sorulan sorulara rağmen mahkeme kayıtlarına girmiş değil. Şimdi mahkeme kayıtlarında eşinin ve çocuklarının Avustralya'dan Türkiye'ye giriş çıkış yaptıklarına dair bilgiler var.

O halde Oğuz Demir belki de Avustralya'da. Aramızda ikili anlaşmalar var. Kırmızı bültenle aranan bir caniden bahsediyoruz. Neden bu kişi bugüne kadar yakalanamadı? Birileri o tuğlayı çekmek istemiyorlar mı? Mahkemenin yazdığı müzekkereler ve belgeler ile bu işin 33 yıl boyunca geldiği nokta açıktır. Burada bir siyasi irade eksiği olduğunu görüyoruz.

Uğur Mumcu Türkiye'de karanlıkta hiçbir şey kalmasın diye cesur kalemiyle bütün olayların üzerine giden bir gazeteci ve aydındı. Eninde sonunda onun bütün faillerini mutlaka ortaya çıkartacağız ve mutlaka o tuğlayı oradan çekeceğiz. Duvar kimin başına yıkılması gerekiyorsa onun başına yıkılsın. Yeter ki Türkiye aydınlansın. Türkiye'de faili meçhul bir cinayet kalmasın.

Failleri belli olanların yakalanamadığı bir memleket olarak Türkiye'ye devam etmesin. Bunun için gayret ediyoruz ve Uğur Mumcu dostları olarak bir kere daha ifade ediyoruz ki bu cinayetin peşini bırakmayacağız. Uğur Mumcu cinayetinde rol alanlar, görev alanlar aynı zamanda 21 olayda Ahmet Taner Kışlalı da dahil olmak üzere rol almışlardır. Bu cinayet şebekesini eninde sonunda adaletin önüne çıkartacağız

ÖNCEKİ DURUŞMADA MEHMET AĞAR 'TUĞLA' DİYALOĞUNU ANLATTI

22 Eylül tarihinde görülen 13. duruşmada Güldal Mumcu'nun "O tuğlayı çekin" talebine "Çekemem" dediği belirtilen Mehmet Ağar ilk kez ifade verdi. SEGBİS ile duruşmaya katılan Ağar, o duruşmada şu ifadeleri kullanmıştı:

Mehmet Ağar Umut Davası'nda ifade verdi: "O tuğlayı çekemem" dedi mi?Mehmet Ağar Umut Davası'nda ifade verdi: "O tuğlayı çekemem" dedi mi?

“Bu konu tamamen yanlış anlaşıldı. Öyle bir söz söylemedim. Yalnızca keşke bu cinayeti ucundan yakalasak, arkasından Bahriye Üçok ve Muammer Aksoy cinayetleri de çözülürdü. Ne duvardan ne de tuğla çekmekten korkarım. O dönem görevimizi yasal sınırlar içinde yaptık.”

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Altında yeni hafta hızlı başladı: 7 bin TL eşiği testte!
Altın kritik eşiği aştı
Eskişehirspor'un sponsoru dünya devinin tamamını satın aldı
Eskişehirspor'un sponsoru dünya devinin tamamını satın aldı
Mesut Özarslan kimdir?
Mesut Özarslan kimdir?
James Bond filmine sahne olan köprünün yıkımına başlandı
Adana'daki James Bond Köprüsü yıkılıyor
Meteoroloji tarih verdi: Fırtına geliyor
Meteoroloji tarih verdi
Fırtına geliyor
Günde 500 tondan fazla topluyorlar! Kasalarla traktörlere yükleniyor: Kilosu 15 TL
Günde 500 tondan fazla topluyorlar
Kasalarla traktörlere yükleniyor: Kilosu 15 TL
Pazarın üçte biri onların: Orta sınıf SUV araçlarda en ucuz 10 model
Büyüyünce Cybertruck olmak istiyorum!
Ruslar bu minibüsü üretmeyi planlıyor
Büyüyünce Cybertruck olmak istiyorum!
Çikolata devi iflas yolunda: 44 yıl önce bir dönem anlayışına karşı kurulmuştu
44 yıl önce bir dönem anlayışına karşı kurulmuştu
Çikolata devi iflas yolunda
TFF bahis oynayan ismi Galatasaray maçına atadı
Türkiye
CHP'li Karabat'tan "casusluk" iddianamesine karşı Süleyman Soylu belgeli yanıt
CHP'li Karabat'tan "casusluk" iddianamesine karşı Süleyman Soylu belgeli yanıt
Mesut Özarslan dönemi mercek altında! Transfer yargı sürecini durduracak mı?
Mesut Özarslan dönemi mercek altında! Transfer yargı sürecini durduracak mı?
Hem nadir hastalık hem ağır yoksulluk: 7 kişiden biri olan arjini hastası ilaçsızlıktan eriyor
Hem nadir hastalık hem ağır yoksulluk: 7 kişiden biri olan arjini hastası ilaçsızlıktan eriyor