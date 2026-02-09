Son dakika | Umut Davası ertelendi

Ankara’da Uğur Mumcu suikastı ile 21 faili meçhul cinayeti kapsayan “Umut Davası”nın 14. duruşması bugün Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

MLSA'nın aktardıklarında göre aralarında; Uğur Mumcu, Muammer Aksoy, Bahriye Üçok ve Ahmet Taner Kışlalı’nın da olduğu 21 faili meçhul cinayete ilişkin davada sanıklardan Oğuz Demir, "Tevhid Selam/Kudüs Ordusu" üyeliği ve Mumcu’nun aracına bombayı yerleştirmekle suçlanıyor.

Bugün Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde saat 10.00'da görülen dava, 14 Temmuz tarihine ertelendi.

14 Temmuz'a ertelenen davada firari sanık Oğuz Demir'in Avustralya'da olma ihtimaline karşın iade talebi için Adalet Bakanlığı'na yazı yazılmasına karar verildi. Yine Demir'in ailesinin Türkiye'ye giriş yapıp yapmadığının araştırılması için gerekli yerlere yazı yazılması kararlaştırıldı.

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın Ankara Adliyesi önünde "Umut Davası" ile ilgili açıklama yaptı. Günaydın, “Tevhid Selam/Kudüs Ordusu” üyeliği ve Mumcu’nun aracına bombayı yerleştirmekle suçlanan Oğuz Demir'in kırmızı bülten ile arandığını ancak halen yakalanamadığını hatırlattı. Demir'in bugüne kadar neden yakalanamadığını soran Günaydın, Mehmet Ağar'ın 'tuğla' sözlerine atıfta bulunarak, "Eninde sonunda onun bütün faillerini mutlaka ortaya çıkartacağız ve mutlaka o tuğlayı oradan çekeceğiz. Duvar kimin başına yıkılması gerekiyorsa onun başına yıkılsın. Yeter ki Türkiye aydınlansın" dedi.

Günaydın'ın Ankara Adliyesi önünde yaptığı açıklama şu şekilde:



33 yıl boyunca hala tam olarak aydınlatılamamış bir dava ile karşı karşıyayız. Oğuz Demir üzerinden yönünden tefrik edilen duruşmanın ise bugün 14'üncüsü görüldü. Tevhid Selam örgütünün 1988'den 1999'a kadar bu memlekette 21 öldürme, yaralama ve bombalama eylemine karıştığını herkes biliyor. Ankara'nın ortasında cephanelik kurduklarını da biliyoruz.

Yabancı istihbarat örgütleri ile birlikte faaliyet yaptıklarını da biliyoruz ve sözü edilen kişi yani Oğuz Demir 2000 yılında elini kolunu sallayarak kolluk kuvvetlerinin arasından kaçıyor. Kendisi bir süre sonra eşini ve çocuklarını da yurt dışına götürüyor. Üzerine kayıtlı araba hala Ankara'da dolaşmaya devam ediyor.

Sevgili Güldal Mumcu İçişleri Bakan Yardımcısı ile görüşüyor ve orada kişinin İran'da bulunduğuna ilişkin bir istihbari bilgi kendisine bilahare bildiriliyor. Ancak bu bilgi jandarmaya, MİT'e, emniyete sorulan sorulara rağmen mahkeme kayıtlarına girmiş değil. Şimdi mahkeme kayıtlarında eşinin ve çocuklarının Avustralya'dan Türkiye'ye giriş çıkış yaptıklarına dair bilgiler var.

O halde Oğuz Demir belki de Avustralya'da. Aramızda ikili anlaşmalar var. Kırmızı bültenle aranan bir caniden bahsediyoruz. Neden bu kişi bugüne kadar yakalanamadı? Birileri o tuğlayı çekmek istemiyorlar mı? Mahkemenin yazdığı müzekkereler ve belgeler ile bu işin 33 yıl boyunca geldiği nokta açıktır. Burada bir siyasi irade eksiği olduğunu görüyoruz.

Uğur Mumcu Türkiye'de karanlıkta hiçbir şey kalmasın diye cesur kalemiyle bütün olayların üzerine giden bir gazeteci ve aydındı. Eninde sonunda onun bütün faillerini mutlaka ortaya çıkartacağız ve mutlaka o tuğlayı oradan çekeceğiz. Duvar kimin başına yıkılması gerekiyorsa onun başına yıkılsın. Yeter ki Türkiye aydınlansın. Türkiye'de faili meçhul bir cinayet kalmasın.

Failleri belli olanların yakalanamadığı bir memleket olarak Türkiye'ye devam etmesin. Bunun için gayret ediyoruz ve Uğur Mumcu dostları olarak bir kere daha ifade ediyoruz ki bu cinayetin peşini bırakmayacağız. Uğur Mumcu cinayetinde rol alanlar, görev alanlar aynı zamanda 21 olayda Ahmet Taner Kışlalı da dahil olmak üzere rol almışlardır. Bu cinayet şebekesini eninde sonunda adaletin önüne çıkartacağız