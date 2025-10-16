Son dakika | Sezgin Baran Korkmaz'dan gözaltı kararı sonrası ilk açıklama

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Sezgin Baran Korkmaz ve Cihan Ekşioğlu’nun da aralarında bulunduğu toplam 7 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Soruşturma, “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “tefecilik” ve “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” suçlamalarıyla yürütülüyor.

BEŞ KİŞİ GÖZALTINDA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan operasyonda; Cihan Ekşioğlu, Şaban Kayıkçı, Şaban Şendil, Melike Yüksel ve Sinan Görkem Gökçe gözaltına alındı.

SEZGİN BARAN KORKMAZ'DAN İLK AÇIKLAMA

Başlatılan soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen Sezgin Baran Korkmaz ilk açıklamasını sosyal medya hesabından yaptı. Korkmaz, soruşturma öncesinde yaşanan her şeyi yarın detaylı bir şekilde kamuoyuna açıklayacağını ifade etti.

Kıymetli dostlarım altı yıl önceki bir gayrimenkul satın alımı ile alakalı bir soruşturma , bu soruşturmanın öncesinde yaşanan her şeyi detaylı bir şekilde tüm Yarın kamuyla paylaşacağımdan şüpheniz olmasın sabırla beklemenizi tavsiye ediyorum..

BAŞSAVCILIK AÇIKLAMASI

Aralarında Sezgin Baran Korkmaz ve Cihan Ekşioğlu’nun da yer aldığı 7 isim hakkında başlatılan soruşturma kapsamında verilen gözaltı kararının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı açıklaması şu şekilde olmuştu:

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından, şüpheliler Sezgin Baran KORKMAZ, Cihan EKŞİOĞLU, Çağlar ŞENDİL, Melike YÜKSEL, Sinan Görkem GÖKÇE, Şaban KAYIKÇI ve Alpan Keskin hakkında müşteki Ufuk Turizm İşletmeleri San. Tic. A.Ş'ye yönelik müştekinin acze düşmesinden yararlanmak suretiyle 2019 yılı ve devamında müşteki şirketi yönetimlerinde olan şirketlere borçlandırdıkları ve bu borcu faiz almak suretiyle müşteki şirkete verdikleri yine ayrıca müşteki şirketin üst hakkını elinde bulundurduğu Muğla ili Bodrum ilçesi Torba mevkiinde bulunan hali hazırda ismi The Plaza Bodrum (eski Jumeirah Otel, Paramount Hotel, Be Premium Hotel) olan otelin de üst hakkını devraldıkları ve şüpheli Cihan Ekşioğlu ile şüpheli Şaban Kayıkçı ile birlikte hareket ederek üst hakkının bulunduğu oteli işlettikleri iddasıyla; Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Tefecilik, Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama suçları kapsamında yürütülen soruşturma çerçevesinde şüphelilerden;

1- Cihan EKŞİOĞLU

2- Çağlar ŞENDİL

3-Melike YÜKSEL

4-Sinan GÖRKEM GÖKÇE

5-Şaban KAYIKÇI

isimli şüpheliler yakalanmış olup, ikamet adres ve eklentileri ile araçlarında yapılan arama doğrultusunda haklarında gözaltına alma kararı verilmiştir.

Soruşturma gizliliği gözetilerek titizlikle işlemlere devam olunmaktadır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

OPERASYONUN MERKEZİNDE SEDAT PEKER İDDİALARI

Sezgin Baran Korkmaz hakkında verilen gözaltı kararına neden olayda Sedat Peker'in yıllar önce yaptığı ifşa serilerinin etkili olduğu hakkında söylemler mevcut.

Operasyonun, organize suç iddiaları kapsamında Sedat Peker’in 2021’de sosyal medyada ifşa ettiği Paramount Hotel’e “çökme” iddialarıyla bağlantılı olduğu öne sürülüyor.