Özgür Özel'den 'AK Toroslar' çıkışı: 'Bahçeli'ye had bildirdiler'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediyesi kapsamında tutuklanan ve Silivri'de tutulan Ekrem İmamoğlu ve diğer isimleri ziyaret etti. Özel, 18. ziyaretin ardından açıklama için kameralar karşısına geçti.

CHP lideri Özgür Özel'in konuşmasından öne çıkanlar şöyle: Bugün yapılan cezalandırma değil, ön infaz. Mussolini'nin yaptığı gibi... Ak Toroslar çetesi için zor günler başladı, hadi iddianameyi yazın da görelim. Bir ay içinde insan içine çıkamayacaksınız diyorlardı, hala buradayız, hala mitingler yapıyoruz, onbinler yüzbinler geliyor. İftiranameler ayaklarına dolandı.

"EV HAPSİNDE TUTTUKLARI İSTANBUL'DA RESTORANLARDA FİNK ATIYOR"

Özel'in konuşmasında şu ifadeler yer aldı: "Aparat avukat Mehmet ev hapsinde. Bir Mehmet'i baroya sormadan tutuklama bir tarafta izin alınıp ev hapsi verilen Mehmet veya Mücahit... Alsana o Mehmet'i içeri. Devlet Bey de istiyor, hadi o iftiranamelerden bir iddianame yazın. Bir Mehmet'e tutuklama, bir Mücahit'e işlem başlatma neden? Ev hapsinde tuttukları İstanbul'da restoranlarda fink atıyor. Bu iş bu vakitten sonra çok zorlar sizi. HSK'ya verdiklerimizi verdik. Bakalım Ak Toroslar çetesini dağıtmaya ne zaman cesaret edecekler?"

"3 EYLÜL'DE SERBEST KALACAKLAR"

Saraçhane'deki İmamoğlu eylemlerinde tutuklanan gençlerin tahliye olacağı tarihi açıklayan Özel, "3 Eylül günü serbest kalacak genç arkadaşlarımız" dedi.

"BAHÇELİ'YE HAD BİLDİRİYOR"

Suç örgütü yöneticiliği suçlamasıyla tutuklanan Selahattin Yılmaz'ı hatırlatan Özel, "AK Toroslar çetesi dağıtılmadıkça kendi gücünü takdim etme için 'iddianameyi yaz diyen' Devlet Bahçeli'ye had bildiriyor. 'İddianameyi yaz diyen' yakın arkadaşı Selahattin beyi alıyor içeriye koruyor. Sabah gazetesine bu manşetleri kim attırıyor?" dedi.

"YİĞİTSENİZ YAZIN İDDİANAMEYİ"

"AK Toroslar çetesine meydan okuyorum" diyen Özel, "En son artık aileler saldırdıkları yetmezmiş gibi aileleri buraya getiren şoförlere bile musallat oldular. Bu zulmün sonu gelecek. Buradan Ak Toroslar çetesine meydan okuyoruz. Hadi yaz bakalım şimdi o iddianameyi. İtirafçılar birbirine girmişken yaz bakalım o iddianameyi. İtirafçıların yandaş avukat baskısıyla yaptığı bütün ilişki ağları teker teker deşifre oluyorken HSK'den fazlası elimizde varken ve o birer birer görevlendirdiğiniz avukatların usulsülükleri ortadayken yaz bakalım iddianameyi önünden arkasından ne çıkacak" dedi.

"NAMERTLİĞİ TERCİH ETTİ"

Çerçioğlu'nun ardından AKP'ye geçecek belediye başkanı olacağı iddialarına ilişkin konuşan Özel, "Gözünün içine bakıp sordum senin korktuğun bir şey var mı diye sordum. 'Yok başkanım' dedi. O korktu. Aziz İhsan Aktaş ile onunla en çok çalışan AKP'li başkanlar dışarıda. Bugüne kadar Özlem Çerçioğlu, yolsuzluk yapmış demedim, demem. Demem için görmem, bilmem lazım. Türkiye'de 3-4 firma var biri Aziz İhsan Aktaş'ın her ihaleye giriyorlar. Bundan dolayı suçlanacak olursa benim 400 belediyem 87 ihale vermiş AKP 300 tane vermiş. Bu kadar büyük bir haksızlık karşısında şey olmaz. Ama Özlem Çerçioğlu kendine güvenmek, cesaret göstermek, 'suçum yok ispatlamayan namerttir demek' yerine namertliğe başvurup gidip 'beni alın suçlamayın' demeyi tercih etmiş. 'Ya AKP'ye katılacaksın ya Silivri'de yatacaksın demişler o da AKP'ye katılmayı tercih etmiş. Durumu budur. Suçu günahı bağımsız mahkemelerde ispatlanır" dedi.

Çerçioğlu'nun 'gerekirse tek tek açıklarım' çıkışı hakkında sorulan soruya da yanıt veren Özel, "Buyursun açıklasın. Ama kimseye kara çalmasın. Zaten AKP gibi organize kötülük örgütünün içine sığınmış. Allah kimseyi Özlem Çerçioğlu'nun durumuna düşürmesin" ifadelerini kullandı.