Son Dakika | MSB'den peş peşe Suriye ve İran açıklamaları
Son dakika... Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Suriye ve İran'daki son gelişmeler hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, haftalık basın toplantısında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Aktürk’ün değerlendirmelerinde Suriye, Ege, Somali ve İran başlıkları öne çıktı.

"SDG MUTABAKATLARA UYMUYOR"

MSB, Suriye'deki gelişmelere ilişkin yaptığı açıklamada, 10 Mart ve 18 Ocak mutabakatlarına SDG’nin uymadığını ve saldırılarını sürdürdüğünü belirtti. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Suriye’de kalıcı istikrarın sağlanması açısından kritik önemde olan, 10 Mart ve 18 Ocak Mutabakatlarına uymayan SDG’nin, 15 gün süreyle uzatılan ateşkesi tacizleriyle ihlal etmeyi sürdürmesi entegrasyon sürecini olumsuz yönde etkilemektedir. Her zaman ifade ettiğimiz gibi Suriye’de meydana gelen gelişmeleri sahada yakından takip ediyor, bölgedeki birliklerimiz, personelimiz ve hudutlarımızın güvenliği için her türlü tedbiri alıyoruz. Suriye hükümetinin bölgede insani yardım koridoru açmasını memnuniyet verici bir gelişme olarak görüyoruz. Ülkemiz, ‘Tek Devlet, Tek Ordu’ ilkesi doğrultusunda, Suriye’nin birliği ve toprak bütünlüğü temelinde, terör örgütleriyle mücadelesine ve savunma kapasitesinin artırılmasına destek vermeye kararlılıkla devam edecektir.”

Yılın ilk MGK'sı sona erdi: İşte alınan kararlar...

Yılın ilk MGK'sı sona erdi: İşte alınan kararlar...

İRAN İÇİN ÖNEMLİ AÇIKLAMA

Bakanlık, İran’daki gelişmelere ve sınırdaki duruma ilişkin olarak ise şu ifadeleri kullandı:

Türkiye olarak, bölgemizde yeni gerginlik ve çatışmaların yaşanmasını arzu etmiyoruz. Tüm çatışmaların bitmesine, bölgemizde huzur ve istikrarın hakim olmasına yönelik çabalarımızı sürdürüyoruz. Bunun yanı sıra, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı devletimizin ilgili kurumları ile koordineli olarak gerekli tüm tedbirler alınmaktadır.”

YUNAN BASININDAKİ İDDİALARA YANIT

Ege Denizi’ndeki seyir duyurularına ilişkin MSB şu bilgileri paylaştı:

Yunanistan'ın Ege Denizi'ndeki uluslararası hukuka aykırı faaliyetlerine ilişkin teknik itiraz niteliğindeki seyir duyurularımız, Yunan basınında iddia edildiği gibi 2 yıllık olmayıp, süresiz olarak yayımlanmıştır. Yayımladığımız NAVTEX’ler ile seyir emniyetini göz önüne alarak, Ege Denizi’ndeki kıta sahanlığını kapsayan seyir duyuruları ile deniz yetki alanları içerisinde kalan tüm araştırma faaliyetlerinin ülkemiz ile koordine edilmesi gerektiğini, gayri askeri statüdeki adaların karasularını da içeren sahalarda seyir emniyetini tehlikeye düşürebilecek askeri faaliyetlerin gerçekleştirilmesinin uluslararası antlaşmalara aykırı olduğunu vurguluyoruz. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, ülkemizin deniz yetki alanlarından kaynaklanan hak ve menfaatlerini yok sayan, tek taraflı faaliyet ve girişimleri uluslararası hukuk çerçevesinde etkisiz kılmaya devam edecektir.”

"SOMALİ'NİN TERÖRLE MÜCADELE KAPASİTESİNE KATKI SUNULACAK"

MSB, Somali’deki Türk görev gücünün çalışmalarına da değinerek şu açıklamayı yaptı:

“Ülkemiz tarafından eğitilen Somali güvenlik güçleri, terörle mücadele faaliyetlerini kendi sorumlulukları çerçevesinde ve etkin bir şekilde icra etmektedir. Somali’de konuşlu Somali-Türk Görev Kuvveti ile Hava Unsur Komutanlığımız; askeri yardım, eğitim ve danışmanlık faaliyetleriyle Somali’nin terörle mücadele kapasitesinin geliştirilmesine katkı sunmayı sürdürmektedir.”

