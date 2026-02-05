Son dakika | MSB, bozulan ihraç kararını istinafa taşıdı

Son dakika | MSB, bozulan ihraç kararını istinafa taşıdı
Yayınlanma:
Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı, Teğmen Deniz Demirtaş hakkındaki ihraç cezasının iptali kararını İstinaf Mahkemesine taşıdı. MSB'nin yaptığı başvuruda iptal kararın kaldırılması istendi.

Ankara 21. İdare Mahkemesi, Kara Harp Okulu’nun 30 Ağustos 2024’teki resmi mezuniyet töreninin ardından kılıç çatarak “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” sloganı attıkları gerekçesiyle Türk Silahlı Kuvvetleri’nden (TSK) ihraç edilen beş teğmenden biri olan Deniz Demirtaş’ın açtığı davada “Silahlı kuvvetlerden ayırma cezası”nı oybirliğiyle iptal etmişti. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Teğmen Demirtaş'ın ihraç talebinin iptaline ilişkin verilen kararı İstinafa taşıdı.

TSK'den ihraç edilen 5 teğmen Anıtkabir'e gittiTSK'den ihraç edilen 5 teğmen Anıtkabir'e gitti

5 TEĞMEN İHRAÇ EDİLMİŞTİ

30 Ağustos 2024’teki resmi mezuniyet töreninin ardından kılıç çatarak “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” sloganı attıkları gerekçesiyle teğmenlerin gerçekleştirdiği eyleme ilişkin görüntülerin kamuoyuna yansımasının ardından Milli Savunma Bakanlığı tarafından disiplin soruşturması başlatılmış, Kara Kuvvetleri Komutanlığı Yüksek Disiplin Kurulu söz konusu eylemin TSK’nin “disiplin ve itibarını zedelediği” gerekçesiyle 5 teğmenin ihraç edilmesine karar vermişti. Karar, tepkilere yol açmıştı.

MSB BOZULAN KARARI İSTİNAFA TAŞIDI

Ankara 21. İdare Mahkemesi, teğmen Deniz Demirtaş’a atfedilen “hizmete engel davranışlarda bulunmak” fiilinin somut ve açık biçimde ortaya konulamadığı belirtildi. Bu nedenle, Milli Savunma Bakanlığı Kara Kuvvetleri Komutanlığı Yüksek Disiplin Kurulu’nun 16 Ocak 2025 tarihli ve 2025/23 sayılı ihraç kararının hukuka uygun olmadığı sonucuna varılmıştı. MSB, Teğmen Demirtaş'ın bozulan ihraç kararına ilişkin İstinafa başvuruda bulunduğu ifade edildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Diploma iptal kararına referans gösterilen profesör: 35 yıl sonra iptal edilemez
İslam Memiş elindeki tüm altınları satacağı zamanı açıkladı
"Yılın altın vuruşu olacak!"
İslam Memiş elindeki tüm altınları satacağı zamanı açıkladı
Parayı altına yatırıp zengin olmuştu: Yeni metali belli oldu!
Yeni metali belli oldu!
Parayı altına yatırıp zengin olmuştu
Yunan adaları bizden soruldu: Tam rakamı belli oldu
Tam rakamı belli oldu
Yunan adaları bizden soruldu
Kar geliyor! Batı'yı uçuran fırtınanın ardını açıkladı
Ankara barajlarında sevindirici artış!
Ankara barajlarında sevindirici artış!
Avrupa Birliği yeşil pasaporta vize mi getirecek?
Toyota’nın efsane motoru geri geliyor!
Toyota’nın efsane motoru geri geliyor!
Dev holding Süper Lig ekibini satın aldı: Başa geçecek isim belli oldu
İyi bir sürücü müsünüz yoksa yolların "gizli tehlikesi" siz misiniz?
İyi bir sürücü müsünüz yoksa yolların "gizli tehlikesi" siz misiniz?
Türkiye
Yeni yasa yolda: Steam ve Epic Games kapatılacak mı?
Yeni yasa yolda: Steam ve Epic Games kapatılacak mı?
Bir İstanbul Valiliği eksikti! Koca araziyi satacaklar: Her yer bitti sıra ormanın dibine geldi
Bir İstanbul Valiliği eksikti! Koca araziyi satacaklar: Her yer bitti sıra ormanın dibine geldi
Müjdeyi belediye verdi: Ücretsiz değiştirilecek
Müjdeyi belediye verdi: Ücretsiz değiştirilecek