Son dakika | MSB, bozulan ihraç kararını istinafa taşıdı

Ankara 21. İdare Mahkemesi, Kara Harp Okulu’nun 30 Ağustos 2024’teki resmi mezuniyet töreninin ardından kılıç çatarak “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” sloganı attıkları gerekçesiyle Türk Silahlı Kuvvetleri’nden (TSK) ihraç edilen beş teğmenden biri olan Deniz Demirtaş’ın açtığı davada “Silahlı kuvvetlerden ayırma cezası”nı oybirliğiyle iptal etmişti. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Teğmen Demirtaş'ın ihraç talebinin iptaline ilişkin verilen kararı İstinafa taşıdı.

TSK'den ihraç edilen 5 teğmen Anıtkabir'e gitti

5 TEĞMEN İHRAÇ EDİLMİŞTİ

30 Ağustos 2024’teki resmi mezuniyet töreninin ardından kılıç çatarak “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” sloganı attıkları gerekçesiyle teğmenlerin gerçekleştirdiği eyleme ilişkin görüntülerin kamuoyuna yansımasının ardından Milli Savunma Bakanlığı tarafından disiplin soruşturması başlatılmış, Kara Kuvvetleri Komutanlığı Yüksek Disiplin Kurulu söz konusu eylemin TSK’nin “disiplin ve itibarını zedelediği” gerekçesiyle 5 teğmenin ihraç edilmesine karar vermişti. Karar, tepkilere yol açmıştı.

MSB BOZULAN KARARI İSTİNAFA TAŞIDI

Ankara 21. İdare Mahkemesi, teğmen Deniz Demirtaş’a atfedilen “hizmete engel davranışlarda bulunmak” fiilinin somut ve açık biçimde ortaya konulamadığı belirtildi. Bu nedenle, Milli Savunma Bakanlığı Kara Kuvvetleri Komutanlığı Yüksek Disiplin Kurulu’nun 16 Ocak 2025 tarihli ve 2025/23 sayılı ihraç kararının hukuka uygun olmadığı sonucuna varılmıştı. MSB, Teğmen Demirtaş'ın bozulan ihraç kararına ilişkin İstinafa başvuruda bulunduğu ifade edildi.