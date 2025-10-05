Son dakika | PTT ve HGS adını kullanarak 900 milyon vurgun yapan 10 kişi tutuklandı

MİT'in operasyonu ile PTT ve HGS sistemlerinin adını kullanarak dolandırıcılık yapan 12 kişiden 10'u tutuklandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya geçtiğimiz günlerde PTT ve HGS adını kullanarak dolandırıcılık yapan çeteye İstanbul merkezli bir operasyon yapıldığını ve operasyon sonucunda 12 şüphelinin yakalandığını duyurmuştu.

10'U TUTUKLANDI

MİT tarafından yapılan operasyon sonucunda yakalanan 12 kişiden 10'u tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SAHTE SİTE VE YANILTICI SMS'LER

Bakan Yerlikaya'nın açıklamasına göre, operasyonun hedefindeki şüphelilerin kullandığı dolandırıcılık yöntemi şu şekilde işliyordu:

Şebeke üyeleri, PTT ve Hızlı Geçiş Sistemi'nin (HGS) resmi adını ve logosunu kullanarak gerçeğiyle birebir aynı sahte internet siteleri ve ara yüzler oluşturuyordu. Ardından, vatandaşların cep telefonlarına "HGS borcunuz var" veya "Teslim Alınmamış Kargonuz var" gibi içeriklere sahip yanıltıcı kısa mesajlar (SMS) gönderiyorlardı.

Bu mesajlarla paniğe kapılan veya meraklanan vatandaşlar, mesajdaki linke tıklayarak sahte internet sitelerine yönlendiriliyor ve bu yolla dolandırılıyordu.