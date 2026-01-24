Son Dakika | Kılıçlı yeminde mahkemeden bir iptal daha: Teğmenin disiplin cezası kaldırıldı

Son Dakika | Kılıçlı yeminde mahkemeden bir iptal daha: Teğmenin disiplin cezası kaldırıldı
Yayınlanma:
Güncelleme:
Son dakika haberi... TSK'dan ihraç edilen teğmenlerden Deniz Demirtaş’ın 'ihraç' kararının kaldırılmasının ardından mahkeme, Teğmen Fatih Kaya'ya verilen 'disiplin' cezasını da kaldırdı.

Ankara'da, 30 Ağustos 2024'te düzenlenen ve AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı Kara Harp Okulu Sancak Devir Teslim ve Mezuniyet Töreni'nin ardından bazı teğmenler tören alanında kılıç çatarak, "Mustafa Kemal’in askerleriyiz" sloganı atmıştı.

yeni-proje-2.jpg
Kara Harp Okulu Sancak Devir Teslim ve Mezuniyet Töreni'nin ardından bazı teğmenler kılıç çatarak, "Mustafa Kemal’in askerleriyiz" sloganı atmıştı. (30 Ağustos 2024)

5 TEĞMEN İHRAÇ EDİLMİŞTİ

Teğmenlerin gelenek haline gelen kılıçlı yemini, iktidara yakın bazı basın kurumları ve sosyal medya hesapları tarafından hedef gösterilmişti. Bunun üzerine Milli Savunma Bakanlığı tarafından teğmenler hakkında disiplin ve idari soruşturma başlatılmıştı. Yüksek Disiplin Kurulu, söz konusu eylemin TSK’nın "disiplin ve itibarını zedelediği" gerekçesiyle 5 teğmenin TSK'dan ihraç edilmesine karar vermişti. Kurul, teğmen Fatih Kaya’ya ise disiplin cezası vermişti.

Teğmenler ihraç edildi. "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" demişlerdiTeğmenler ihraç edildi. "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" demişlerdi

DİSİPLİN CEZASI "HUKUKA AYKIRI" BULUNDU

T24'ün haberine göre, Ankara 21. İdare Mahkemesi, Kara Harp Okulu resmi mezuniyet töreni sonrasında, kılıç çatarak, ''Mustafa Kemal’in askerleriyiz'' sloganı attığı için disiplin cezası alan teğmen Fatih Kaya’nın açtığı davada kararını verdi.

Mahkeme, “emre itaatsizlik” iddiasıyla verilen disiplin cezasının, hukuka uygun olmadığını belirterek cezanın iptaline hükmetti.

Davalı Milli Savunma Bakanlığı kararı istinafa taşıyabilecek.

İHRAÇ KARARI KALDIRILMIŞTI

Ankara 21. İdare Mahkemesi, dün teğmen Deniz Demirtaş’ın ihraç kararını oy birliği ile iptal etmişti.

Son Dakika | Kılıçlı yeminde kritik karar: Teğmenin ihracı mahkemeden döndüSon Dakika | Kılıçlı yeminde kritik karar: Teğmenin ihracı mahkemeden döndü

Anayasa’nın 125'inci maddesine atıf yapılan kararda, Demirtaş’ın ihraç işlemi sebebiyle mahrum kaldığı tüm mali hakların, hak ediş tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte idare tarafından karşılanması gerektiği ifade edilmişti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Meteoroloji tek tek saydı: Kuvvetli yağış, kar ve çığ tehlikesine karşı uyardı
Instagram'da takip etme dönemi sona eriyor
Instagram'da takip etme dönemi sona eriyor
Kiracılara mahkemeden kötü haber: Evi boşaltanlara bile geliyor
Kiracılara mahkemeden kötü haber: Evi boşaltanlara bile geliyor
Tişörtlerin yakasındaki üçgenin ne işe yaradığını biliyor musunuz? Sadece moda detayı sanıyorsanız yanılıyorsunuz!
Tişörtlerin yakasındaki üçgenin ne işe yaradığını biliyor musunuz? Sadece moda detayı sanıyorsanız yanılıyorsunuz!
Play off öncesi en kritik maç iptal oldu
Play off öncesi en kritik maç iptal oldu
Cengiz'e hiçbir karar işlemiyor
İstanbul’da bugün başlayacak 9 gün sürecek: Meteoroloji açıkladı
İstanbul’da bugün başlayacak 9 gün sürecek: Meteoroloji açıkladı
Bu köprü korku köprüsü: Geçmek yarım saat sürüyor sonunu herkes göremiyor
Bu köprü korku köprüsü: Geçmek yarım saat sürüyor sonunu herkes göremiyor
Okyanusun ortasındaki gemiyi helikopterle bastılar: 5 ton kokain çıktı
Okyanusun ortasındaki gemiyi helikopterle bastılar: 5 ton kokain çıktı
Erdal Beşikçioğlu duyurdu: Hesaplara 82 bin lira yatırılacak
Erdal Beşikçioğlu duyurdu: Hesaplara 82 bin lira yatırılacak
Türkiye
Ahmet Minguzzi'nin annesi Ordu'da "çocuklar için" yürüdü
Ahmet Minguzzi'nin annesi Ordu'da "çocuklar için" yürüdü
Gişelerde 2 kişinin öldüğü otobüs kazası kamerada!
Gişelerde 2 kişinin öldüğü otobüs kazası kamerada!