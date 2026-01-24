Son Dakika | Kılıçlı yeminde mahkemeden bir iptal daha: Teğmenin disiplin cezası kaldırıldı

Ankara'da, 30 Ağustos 2024'te düzenlenen ve AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı Kara Harp Okulu Sancak Devir Teslim ve Mezuniyet Töreni'nin ardından bazı teğmenler tören alanında kılıç çatarak, "Mustafa Kemal’in askerleriyiz" sloganı atmıştı.

Kara Harp Okulu Sancak Devir Teslim ve Mezuniyet Töreni'nin ardından bazı teğmenler kılıç çatarak, "Mustafa Kemal’in askerleriyiz" sloganı atmıştı. (30 Ağustos 2024)

5 TEĞMEN İHRAÇ EDİLMİŞTİ

Teğmenlerin gelenek haline gelen kılıçlı yemini, iktidara yakın bazı basın kurumları ve sosyal medya hesapları tarafından hedef gösterilmişti. Bunun üzerine Milli Savunma Bakanlığı tarafından teğmenler hakkında disiplin ve idari soruşturma başlatılmıştı. Yüksek Disiplin Kurulu, söz konusu eylemin TSK’nın "disiplin ve itibarını zedelediği" gerekçesiyle 5 teğmenin TSK'dan ihraç edilmesine karar vermişti. Kurul, teğmen Fatih Kaya’ya ise disiplin cezası vermişti.

DİSİPLİN CEZASI "HUKUKA AYKIRI" BULUNDU

T24'ün haberine göre, Ankara 21. İdare Mahkemesi, Kara Harp Okulu resmi mezuniyet töreni sonrasında, kılıç çatarak, ''Mustafa Kemal’in askerleriyiz'' sloganı attığı için disiplin cezası alan teğmen Fatih Kaya’nın açtığı davada kararını verdi.

Mahkeme, “emre itaatsizlik” iddiasıyla verilen disiplin cezasının, hukuka uygun olmadığını belirterek cezanın iptaline hükmetti.

Davalı Milli Savunma Bakanlığı kararı istinafa taşıyabilecek.

İHRAÇ KARARI KALDIRILMIŞTI

Ankara 21. İdare Mahkemesi, dün teğmen Deniz Demirtaş’ın ihraç kararını oy birliği ile iptal etmişti.

Anayasa’nın 125'inci maddesine atıf yapılan kararda, Demirtaş’ın ihraç işlemi sebebiyle mahrum kaldığı tüm mali hakların, hak ediş tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte idare tarafından karşılanması gerektiği ifade edilmişti.