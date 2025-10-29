Son dakika | Kemer eski Belediye Başkanı dolandırıcılıktan gözaltına alındı

Son dakika haberi... Kemer eski Belediye Başkanı Mustafa Gül, bir esnafın suç duyurusunda bulunmasının ardından açılan soruşturma kapsamında dolandırıcılık ve nüfuz ticareti suçları gerekçe gösterilerek gözaltına alındı.

Antalya Kemer Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Kemer'de esnaflık yapan Mehmet Nezir Aksu isimli şahsın eski belediye başkanı Musfafa Gül'ün kendisi ile iletişim kurmasının ardından şikayetçi olduğunu açıkladı.

Aksu isimli esnaf, Mustafa Gül'ün iş yerlerinden birisi ile ilgili devam eden bir dava olduğunu ve davaya rapor hazırlayacak bilirkişiyi tanıdığını ve olumlu rapor yazılması için 10 bin dolar talep ettiğini kaydetti.

ESKİ BAŞKAN DÜKKAN ÇEVRESİNE GELİP FOTOĞRAFLAR ÇEKTİ

Aktarılanlara göre eski belediye başkanı Gül, bu bilirkişiye 500 doları kendisinin verdiğini ve geri kalanın da raporun yazımı ile talep edileceğini söyledi. Yine Gül, para ödemede sorun olması halinde sıkıntılar yaşayacağını esnafa iletip dükkanın çevresine gelerek fotoğraflar çekti.

SUÇ ÜSTÜ YAPILDI

Savcılığın talimatıyla, müştekinin şüpheliye vereceği paraların seri numaraları kayda alınarak suçüstü operasyonu planlandı. Paralar Gül’e teslim edildikten sonra yapılan aramada, seri numaraları önceden belirlenmiş banknotlar şüphelinin adresinde ele geçirildi.

DOLANDIRICILIKTAN VE NÜFUZ KULLANMADAN GÖZALTI

Cumhuriyet Başsavcılığı, somut delillerin elde edilmesi üzerine kuvvetli suç şüphesinin varlığına dikkat çekti.

Açıklamada, “Şüpheli Mustafa Gül hakkında nüfuz ticareti ve dolandırıcılık suçlarından gözaltı kararı verilmiştir” ifadeleri yer aldı.

Kemer Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından konu hakkında yapılan açıklama şu şekilde:

Kemer Cumhuriyet Başsavcılığına Kemer ilçesinde esnaf olarak faaliyet gösteren ve hâlen “Hemingway” ile “Westport Irish Pub” unvanlı işyerlerini işleten müşteki Mehmet Nezir AKSU, Kemer eski Belediye Başkanı şüpheli Mustafa GÜL’ün kendisiyle irtibat kurarak “West Irish Pub” isimli işyeriyle ilgili bir dava bulunduğunu, davaya rapor düzenleyecek bilirkişiyi tanıdığını, sorun yaşamaması işin bu kişiyle olumlu rapor yazılması hususunda görüştüğünü, 10.000 ABD Doları karşılığında anlaştığını, hatta 500 ABD Dolarını kendi adına ödediğini söylediğini, kalan 9.500 ABD Dolarının ise raporun yazımını müteakip talep edileceğini aksi halde sorun yaşayacağını kendisine söylediğini, şüphelinin eski belediye başkanı olması ve iş yerinin çevresine gelip fotoğraf çektiğini, bu nedenlerde tedirginlik duyduğunu beyan etmesi üzerine C. Başsavcılığımızca soruşturma başlatılmıştır.

Şüpheli müşteki para vermeye zorlaması üzerine suç üstü yapılması amacıyla müşteki tarafından daha önceden dosyaya ibraz edilip seri numaraları kayda alınmış banknotlar şüpheliye verilmiş ve bunun üzerine kuvvetli suç şüphesini gösteren somut delillerin bulunması nedeniyle de şüpheli Mustafa Gül’ün adresinde yapılan arama sonucunda müşteki tarafından dosyaya önceden dosyaya ibraz edilip seri numaraları alınan paralar ele geçirilmiştir.

Kuvvetli suç şüphelisi varlığı değerlendirilmiş olup Kemer eski Belediye Başkanı ve İyi Parti Belediye Başkan adayı şüpheli Mustafa GÜL hakkında nüfuz ticareti ve dolandırıcılık suçlarından gözaltı kararı verilmiştir

