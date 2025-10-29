Antalya Kemer Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Kemer'de esnaflık yapan Mehmet Nezir Aksu isimli şahsın eski belediye başkanı Musfafa Gül'ün kendisi ile iletişim kurmasının ardından şikayetçi olduğunu açıkladı.

Aksu isimli esnaf, Mustafa Gül'ün iş yerlerinden birisi ile ilgili devam eden bir dava olduğunu ve davaya rapor hazırlayacak bilirkişiyi tanıdığını ve olumlu rapor yazılması için 10 bin dolar talep ettiğini kaydetti.

ESKİ BAŞKAN DÜKKAN ÇEVRESİNE GELİP FOTOĞRAFLAR ÇEKTİ

Aktarılanlara göre eski belediye başkanı Gül, bu bilirkişiye 500 doları kendisinin verdiğini ve geri kalanın da raporun yazımı ile talep edileceğini söyledi. Yine Gül, para ödemede sorun olması halinde sıkıntılar yaşayacağını esnafa iletip dükkanın çevresine gelerek fotoğraflar çekti.

SUÇ ÜSTÜ YAPILDI

Savcılığın talimatıyla, müştekinin şüpheliye vereceği paraların seri numaraları kayda alınarak suçüstü operasyonu planlandı. Paralar Gül’e teslim edildikten sonra yapılan aramada, seri numaraları önceden belirlenmiş banknotlar şüphelinin adresinde ele geçirildi.

DOLANDIRICILIKTAN VE NÜFUZ KULLANMADAN GÖZALTI

Cumhuriyet Başsavcılığı, somut delillerin elde edilmesi üzerine kuvvetli suç şüphesinin varlığına dikkat çekti.

Açıklamada, “Şüpheli Mustafa Gül hakkında nüfuz ticareti ve dolandırıcılık suçlarından gözaltı kararı verilmiştir” ifadeleri yer aldı.

Kemer Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından konu hakkında yapılan açıklama şu şekilde: