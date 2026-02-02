Son Dakika | Karadeniz'de 4.9 büyüklüğünde deprem

Son Dakika | Karadeniz'de 4.9 büyüklüğünde deprem
Yayınlanma:
Son dakika... Karadeniz'in içerisindeki Azak Denizi'nde 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli, depremin yerin 34.7 kilometre derinliğinde olduğunu aktardı.

Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre; Karadeniz'in içerisindeki Azak Denizi'nde 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli, depremin derinliğini 34.7 kilometre olarak aktardı.

İçişleri Bakanlığı'na bağlı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) de depremin 4.7 büyüklüğünde olduğunu açıklarken derinliği 6.57 kilometre olarak duyurdu.

ÜNLÜ DEPREM BİLİMCİ KARADENİZ İÇİN UYARMIŞTI

Trabzon açıklarında 27 Ocak’ta yerin 28 kilometre derinliğinde 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti. Kısa süreli paniğe neden olan sarsıntının ardından valilik, “olumsuz bir durum olmadığını” açıklamıştı.

Depremin ardından Prof. Dr. Osman Bektaş sosyal medya hesabından uyarılarda bulunmuştu. Sarsıntının Karadeniz Fay Sistemi'nde gerçekleştiğini söyleyen Bektaş, “Deprem 9,6 km derinlikte, sığ olduğundan sarsıntı ve fiziksel kırılma gürültüsü oldukça etkin oldu. Sonuç: Karadeniz bir deprem kaynağıdır” demişti.

Bektaş, AFAD verilerine atıfla bölgenin 6.6 büyüklüğünde bir depreme hazır olması gerektiğini belirtmişti:

"AFAD'a göre Karadeniz Sahil kesimi M6,6 büyüklüğünde bir depreme hazır olmalıdır. Ancak sahil kumsal alanlarda bu değer daha da büyüyebilir. Sahil heyelan sahaları, dolgu ve yerleşim alanları çekinceli alanlardır.”

Depremin Trabzon ve Rize’ye uyarı niteliğinde olduğunu belirten Bektaş, “Karadeniz Fayı canlı ve aktif. ‘Güvenli şehir’ yanılgısı bitti. Dolgu zeminler, yapı stoğu ve heyelanlı yerleşim alanları en büyük riskimiz. Sarsıntı küçük olsa da verdiği mesaj hayati!” ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Minik patronların dev gardırobu! Çocuk kıyafetleri cüzdanımızı nasıl boşaltıyor?
Ilgaz Dağları'nda yıllar sonra görülen kar ruloları için uzmanlar uyardı: Sakın dokunmayın
Öncü enflasyon verisi geldi
Öncü enflasyon verisi geldi
Altın haftaya son 10 günün en düşük değeriyle başladı
Altın haftaya son 10 günün en düşük değeriyle başladı
Meteoroloji'den 50'den fazla il için sarı kodlu uyarı: Fırtınaya hazırlıklı olun!
Çin’den sonra Afrika yükselişte: Kuzey Afrika ülkesi tek fabrikayla Avrupa’ya nasıl meydan okuyor?
Çin’den sonra Afrika yükselişte:
Kuzey Afrika ülkesi tek fabrikayla Avrupa’ya nasıl meydan okuyor?
Cumhuriyet tarihinde böylesi görülmedi: Elleçme rekoru kırıldı
Elleçme rekoru kırıldı
Cumhuriyet tarihinde böylesi görülmedi
AKOM İstanbul için kar tahminini değiştirdi
AKOM İstanbul için kar tahminini değiştirdi
Türkiye'de 287 bin 254 tane sayıldı: Afrika'ya gidecekler
Afrika'ya gidecekler
Türkiye'de 287 bin 254 tane sayıldı
TFF 1. Lig ekibini satın alan Azeri milyarder forvette oğlunu oynatınca 4 maçtır gol atamadılar
TFF 1. Lig ekibini satın alan Azeri milyarder forvette oğlunu oynatınca 4 maçtır gol atamadılar
Türkiye
İzmir'de yarım milyona yakın sentetik ecza ele geçirildi!
İzmir'de yarım milyona yakın sentetik ecza ele geçirildi!
48 can gitti sorumlulara 'zırh' geldi: Bakan Yerlikaya AKP'li başkanlara soruşturma izni vermedi!
48 can gitti sorumlulara 'zırh' geldi: Bakan Yerlikaya AKP'li başkanlara soruşturma izni vermedi!
Ilgaz Dağları'nda yıllar sonra görülen kar ruloları için uzmanlar uyardı: Sakın dokunmayın
Ilgaz Dağları'nda yıllar sonra görülen kar ruloları için uzmanlar uyardı: Sakın dokunmayın