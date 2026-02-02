Son Dakika | Karadeniz'de 4.9 büyüklüğünde deprem

Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre; Karadeniz'in içerisindeki Azak Denizi'nde 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli, depremin derinliğini 34.7 kilometre olarak aktardı.

İçişleri Bakanlığı'na bağlı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) de depremin 4.7 büyüklüğünde olduğunu açıklarken derinliği 6.57 kilometre olarak duyurdu.

ÜNLÜ DEPREM BİLİMCİ KARADENİZ İÇİN UYARMIŞTI

Trabzon açıklarında 27 Ocak’ta yerin 28 kilometre derinliğinde 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti. Kısa süreli paniğe neden olan sarsıntının ardından valilik, “olumsuz bir durum olmadığını” açıklamıştı.

Depremin ardından Prof. Dr. Osman Bektaş sosyal medya hesabından uyarılarda bulunmuştu. Sarsıntının Karadeniz Fay Sistemi'nde gerçekleştiğini söyleyen Bektaş, “Deprem 9,6 km derinlikte, sığ olduğundan sarsıntı ve fiziksel kırılma gürültüsü oldukça etkin oldu. Sonuç: Karadeniz bir deprem kaynağıdır” demişti.

Bektaş, AFAD verilerine atıfla bölgenin 6.6 büyüklüğünde bir depreme hazır olması gerektiğini belirtmişti:

"AFAD'a göre Karadeniz Sahil kesimi M6,6 büyüklüğünde bir depreme hazır olmalıdır. Ancak sahil kumsal alanlarda bu değer daha da büyüyebilir. Sahil heyelan sahaları, dolgu ve yerleşim alanları çekinceli alanlardır.”

Depremin Trabzon ve Rize’ye uyarı niteliğinde olduğunu belirten Bektaş, “Karadeniz Fayı canlı ve aktif. ‘Güvenli şehir’ yanılgısı bitti. Dolgu zeminler, yapı stoğu ve heyelanlı yerleşim alanları en büyük riskimiz. Sarsıntı küçük olsa da verdiği mesaj hayati!” ifadelerini kullanmıştı.