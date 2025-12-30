Son Dakika | İstanbul'da yılbaşı önlemleri açıklandı!

İstanbul Valiliği, yeni yılın huzur ve güven içinde karşılanması için kent genelinde kapsamlı tedbirler alındığını açıkladı. İstanbul Valiliği, güvenlikten sağlığa, ulaşımdan denetimlere kadar çok sayıda alanda eş zamanlı uygulama yapılacağını bildirdi.

Valilik açıklamasına göre; alışveriş merkezleri, havalimanları, otogarlar, toplu taşıma istasyonları ile kutlamaların yapılacağı meydan ve eğlence alanları başta olmak üzere şehir genelinde Emniyet, Jandarma ve Sahil Güvenlik birimleri görev yapacak. Bu kapsamda 1.661 noktada 7.225 kara aracı, 37 deniz unsuru, 4 helikopter ve toplam 50 bin 427 personel sahada olacak.

Sağlık hizmetleri yılbaşı boyunca kesintisiz sürecek. Tüm hastaneler 24 saat hizmet verecek; 112 Acil Sağlık Hizmetleri, komuta merkezi ve 340 istasyonda görevli 1.304 sağlık personeli görev başında olacak. AFAD, AKOM ve itfaiye birimleri yangın ve benzeri risklere karşı teyakkuzda bulunacak.

Gıda ve hijyen denetimleri Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün 813 personeliyle devam edecek. Ticaret Müdürlüğü ise 33 ekip ve 90 personelle fahiş fiyat denetimlerini sürdürecek. Büyükşehir ve ilçe belediyelerinin zabıta ekipleri de kontrollerini artıracak. Telefon, elektrik, su ve doğalgazda olası kesinti ve arızalara karşı ilgili kurumlar önlem alacak.

Öte yandan, ağır tonajlı araçlar ile iş makinelerinin Sarıyer, Şişli, Beşiktaş, Beyoğlu, Fatih, Bakırköy, Zeytinburnu ve Kadıköy ilçelerine girişi 31 Aralık Çarşamba günü saat 08.00’den 1 Ocak Perşembe günü saat 12.00’ye kadar yasaklandı.

VALİLİĞİN AÇIKLAMASI

İstanbul Valiliği'nin açıklaması da şöyle:

"İstanbul’da yeni yılı huzur ve güven içinde karşılayabilmek, yeni yılın mutluluğunu yaşayabilmek amacıyla alınması gereken tüm tedbirler alınmıştır.

Bu tedbirler kapsamında:

- Alışveriş merkezleri, havalimanları, otogar ve toplu taşıma araçlarına ait istasyonlar ile yeni yıl kutlaması yapılacak meydanlar, alanlar ve eğlence yerleri başta olmak üzere şehrin tamamında Emniyet, Jandarma ve Sahil Güvenlik birimlerimiz;

- 1.661 noktada; 7.225 kara aracı, 37 deniz unsuru, 4 helikopter ve toplam 50 bin 427 personelle etkin ve yoğun denetimler yapacaktır.

- Bütün hastanelerimiz 24 saat sağlık hizmeti vermeye devam edecek; 112 Acil Sağlık Hizmetleri, komuta merkezi ve 340 istasyonda görevli 1.304 sağlık personeliyle görevinin başında olacaktır.

- AFAD, AKOM, itfaiye birimlerimiz yangın ve benzeri tehlikelere karşı teyakkuz halinde bulunacaktır.

- Tarım ve Orman Müdürlüğümüz, 813 personelle gıda ve hijyen denetimlerini sürdürecektir.

- Ticaret Müdürlüğümüz, 90 personelden oluşan 33 ekiple vatandaşlarımızın ekonomik çıkarlarını korumak, fahiş fiyat nedeniyle olası mağduriyetleri engellemek için denetimlerine devam edecektir.

- Büyükşehir ve ilçe belediye zabıta ekipleri, denetim ve kontrollerini etkin bir şekilde gerçekleştirecektir.

- Telefon, elektrik, su, doğalgaz kesinti ve arızalarına karşı ilgili kurumlarca gerekli önlemler alınacaktır.

- Ağır tonajlı araçlar ile iş makinelerinin Sarıyer, Şişli, Beşiktaş, Beyoğlu, Fatih, Bakırköy, Zeytinburnu ve Kadıköy ilçelerine girişleri 31 Aralık Çarşamba günü sabah saat 08:00’den 1 Ocak Perşembe sabah saat 12:00’a kadar yasaklanmıştır."