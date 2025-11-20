Son dakika! İstanbul'da gemide bir kişi zehirlenerek ölmüştü: İkinci kaptan tutuklandı

Demokrasi ve Özgürlükler Adası açıklarında demirli tankerde bir kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin ise yaralandığı olaya ilişkin geminin 2'nci kaptanı tutuklandı.

Olay, dün saat 17.30 sıralarında Marmara Denizi Demokrasi ve Özgürlükler Adası açıklarında ayçiçek yağı taşıyan 'GT 6680 NT 2410 Swanlake' isimli Panama bayraklı tankerde meydana geldi.

Son dakika| İstanbul açıklarında gemide zehirlenme! 1 mürettebat hayatını kaybetti

Yaşanan zehirlenme olayda 1 kişi hayatını kaybetmiş, 2 kişi yaralanmıştı.

Olayın ardından İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında gözaltına alınan geminin ikinci kaptanı kaptanı Anadolu Adliyesi'ne getirildi.

Kaptan çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı konuya ilişkin basın açıklamasında bulundu.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Demokrasi ve Özgürlükler Adası açıklarında Panama bayraklı Swanlake isimli gemide zehirlenme ihbarı alınması üzerine derhal soruşturma işlemlerine başlanılmış olup ilk belirlemelere göre Yabancı ülke vatandaşı 1 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin yaralanmış olduğu belirlenmiştir.

Ölen vatandaşın ölü muayene ve otopsi işlemi tamamlanmıştır. Gemide yapılan ilk incelemede slop tankındaki gaz oranının maksimum seviyeye çıkması üzerine ölen ve yaralanan gemi personelinin tedbirsiz şekilde tanka girmesi nedeniyle olayın gerçekleştiği tespit edilmiştir. Sorumlu olduğu alınan bilirkişi raporunda tespit edilen gemi 2. Kaptanı gözaltına alınmış Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmıştır.

Olayda ölen ve yaralananlar ile sorumluluğu bulunan kişilerin yabancı ülke vatandaşları olması nedeniyle Adalet Bakanlığı Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünün 70/1 ve 71/1 sayılı genelgeleri özelinde ilgili usuli işlemler gözetilerek titizlikle yürütülmektedir"