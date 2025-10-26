Son Dakika | İstanbul Valiliği'nden 'İmamoğlu' yasağı

200 günden fazla süredir Silivri'de tutuklu bulunan Cumhurbaşkanı Adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmmaoğlu, hakkında başlatılan 'casusluk' soruşturması kapsamında pazar günü saat 11.00'de Şişli'deki İstanbul Adliyesi'nde ifade verecek.

CHP, tutuklu Cumhurbaşkanı Adayı'na destek vermek amacıyla yurttaşları adliye binası önüne davet etmişti.

Tüm bunların ardından İstanbul Valiliği, Şişli dahil bir çok ilçede 1 günlük eylem yasağı aldı.

CHP'nin parti aracının Çağlayan Adliyesi önüne geçmesine izin verilmedi

VALİLİK'TEN 'İMAMOĞLU' ÖNLEMİ

İstanbul Valiliği, Beyoğlu, Bayrampaşa, Kağıthane ve Şişli ilçelerinde açık yer toplantıları, gösteri yürüyüşleri, çadır kurma, stant açma, oturma eylemi, imza kampanyası, anma töreni, el ilanı dağıtılması, pankart/afiş asılması vb. eylemlerin 1 gün süre ile yasaklandığını açıkladı.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İl Emniyet Müdürlüğümüzün ilgili birimleri tarafından yürütülen sanal devriye çalışmaları aralıksız devam etmektedir. Bu kapsamda elde edilen bilgiler doğrultusunda çeşitli grupların bazı bölgelerde illegal toplanma, yürüyüş, protesto vb. Eylem hazırlıkları yaptığı tespit edilmiştir.

Söz konusu eylemlerin, toplumun huzur ve refahını bozucu etki yapabileceği, provokatif girişimlere neden olabileceği değerlendirilmektedir.

Bu kapsamda;

- 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 11. Maddesinin (a), (b) ve (c) fıkraları ile

- ⁠2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’nun 17. Ve 19. Maddelerinden doğan sorumluluklar gereği,

Beyoğlu, Bayrampaşa, Kağıthane ve Şişli İlçelerinde; açık yer toplantıları, gösteri yürüyüşleri, çadır kurma, stand açma, oturma

Eylemi, imza kampanyası, anma töreni, el ilanı dağıtılması,

Pankart/afiş asılması vb. Eylemler, 26.10.2025 günü saat 00:01’den

26.10.2025 günü saat 23:59’a kadar 1 (bir) gün süre ile yasaklanmıştır."