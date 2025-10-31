Son Dakika | 'İstanbul Senin' soruşturmasında 4 kişiye tutuklama talebi

Son Dakika | 'İstanbul Senin' soruşturmasında 4 kişiye tutuklama talebi
Yayınlanma:
Son Dakika haberi...İBB'ye yönelik "Veri Uygulaması" soruşturmasında gözaltına alınan 4 kişi hakkında tutuklama, bir kişi hakkında ise adli kontrol istendi.

İstanbul Senin” uygulaması üzerinden milyonlarca kullanıcının kişisel verilerinin yabancı ülkelere sızdırıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında, ikisi Akıllı Şehircilik Daire Başkanlığı’nda, ikisi İletişim Koordinasyon Merkezi’nde görevli toplam 4 kişi geçtiğimiz günlerde gözaltına alınmıştı.

GÖZALTI SAYISI 5'E YÜKSELDİ

Soruşturma kapsamında 1 kişinin daha gözaltına alındığı öğrenildi. Böylece toplam gözaltı sayısı 5’e yükseldi.

4 KİŞİ İÇİN TUTUKLAMA TALEBİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 4 kişi tutuklama, 1 kişi de adli kontrol talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

