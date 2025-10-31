Son Dakika | 'İstanbul Senin' soruşturmasında 4 kişi tutuklandı

Yayınlanma:
Son Dakika haberi...'İstanbul Senin' uygulamasından milyonlarca İstanbullunun verilerinin sızdırıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturmada gözaltına alınan İBB Dijital Medya Koordinatörü Ulaş Yılmaz, İBB Akıllı Şehirler Müdürlüğü personeli İsmet Korkmaz, Yusuf Utku Şahin ve Baran Gönül tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "İstanbul Senin" uygulaması üzerinden milyonlarca kullanıcının kişisel verilerinin yabancı ülkelere sızdırıldığı iddiası üzerine başlatılan soruşturma kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) dört çalışanı tutuklandı.

GÖZALTI SAYISI YÜKSELMİŞTİ

Soruşturma kapsamında daha önce İBB Akıllı Şehirler Müdürlüğü ve İletişim Koordinasyon Merkezi (İKOM) birimlerinde görevli toplam dört kişi gözaltına alınmıştı. Sonrasında bir kişinin daha gözaltına alınmasıyla sayı beşe yükseldi.

4'ÜNİN TUTUKLANMASI İSTENMİŞTİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 4 kişiyi tutuklama, 1 kişiyi ise adli kontrol talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk etti.

4 KİŞİ TUTUKLANDI

Mahkeme, İBB Dijital Medya Koordinatörü Ulaş Yılmaz, İBB Akıllı Şehirler Müdürlüğü personelleri İsmet Korkmaz, Yusuf Utku Şahin ve Baran Gönül’ün tutuklanmasına karar verdi.

