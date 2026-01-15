Son Dakika | İstanbul-Barselona uçağında "bomba" paniği! Erişim noktasının adını değiştirdi

Son Dakika... İstanbul Barselona seferi yapan uçakta bir yolcu, internet erişim noktasının ismini, "Bomba" yaptı. THY, gerekli işlemlerin başlatıldığını açıkladı.

Barselona'ya yaklaşan THY uçağında bir yolcu, kabin içinde "bomba" ifadesi içeren Wi-Fi ağı kurdu. Uçuş sonrası yolcu hakkında işlem başlatıldı.

BARCELONA'YA YAKLAŞIRKEN MEYDANA GELDİ

THY İletişim Başkanı Yahya Üstün, İstanbul’dan Barselona’ya giden TK1853 sefer sayılı uçuşta bomba tehdidi paniği yaşandığını açıkladı. Üstün, olayın uçak Barselona’ya yaklaşırken meydana geldiğini belirtti:

“TK1853 sefer sayılı İstanbul–Barselona uçuşumuzun Barselona’ya yaklaşması sırasında, bir yolcunun uçak içi internet erişim noktası oluşturarak ağ adını bomba tehdidi içerecek şekilde düzenlediği tespit edilmiştir. Bunun üzerine uçuş emniyeti kapsamında gerekli prosedürler derhal başlatılmıştır.”

İŞLEM BAŞLATILDI

Üstün, uçağın güvenli bir şekilde iniş yaptığını ve sürecin Barselona’daki yetkililerce sürdürüldüğünü ifade etti:

screenshot-2026-01-15-at-14-54-42-1-yahya-ustun-yhyustun-x.png

“Uçağın emniyetli inişinin ardından, kontroller ilgili ülkenin yetkili otoriteleri tarafından gerçekleştirilmektedir. Süreç, uluslararası havacılık güvenliği kuralları çerçevesinde yürütülmektedir.”

