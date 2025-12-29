Son Dakika | IŞİD operasyonunda çatışma çıktı: Yaralı polisler var

Son Dakika | IŞİD operasyonunda çatışma çıktı: Yaralı polisler var
Yayınlanma:
Güncelleme:
Son dakika... Yalova'da düzenlenen IŞİD operasyonu sırasında şüphelilerin ateş açması sonucu çatışma çıktığı öğrenildi. Valilik, 7 polisin yaralandığını ancak hayati tehlikeleri olmadığını açıkladı.

Yalova'da polis ekipleri tarafından yapılan IŞİD operasyonu sırasında şüphelilerin polise ateş açması sonucu çatışma çıktı. Çatışma sırasında yaralanan polisler olduğu öğrenilirken, bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Daha sonra Yalova Valiliği tarafından yapılan açıklamada, çatışma sırasında 7 polisin yaralandığı bildirildi. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

7 POLİSİN HAYATİ TEHLİKESİ YOK

Yalova Valiliği'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada yaralı polislerin hastaneye sevk edildiği ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.

"Yalova Emniyet Müdürlüğümüzün sorumluluk bölgesinde, DEAŞ terör örgütüne yönelik planlı olarak gerçekleştirilen operasyon sırasında meydana gelen olayda 7 polis memuru yaralanmıştır. Olay kapsamında, Bursa ilinden Özel Harekât destek ekipleri bölgeye sevk edilerek operasyonel destek sağlanmıştır. Yaralanan 7 polis memuru derhâl hastaneye sevk edilmiş olup, yapılan ilk tıbbi değerlendirmelere göre yaralı personelin hayati tehlikesi bulunmamaktadır. Olay yerinde güvenlik önlemleri ve müdahale çalışmaları, takviye kuvvetlerin katılımıyla kontrollü şekilde devam etmektedir."

ÖZEL HAREKÂT EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

IŞİD'e yönelik operasyonda 7 polisin yaralanmasının ardından Bursa'dan bölgeye çok sayıda özel harekât ekibinin sevk edildiği öğrenildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

