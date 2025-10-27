Son Dakika | İmamoğlu'nun hakimlik sorgusu başladı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, tutuklu İBB Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, İmamoğlu'nun seçim kampanyası direktörü Necati Özkan ve TELE 1'in Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ dahil toplam 5 kişi hakkında 'casusluk' iddiasıyla soruşturma başlatıldı.

Dün (26 Ekim) sabah Çağlayan Adliyesi'ne getirilen İmamoğlu, Özkan ve Yanardağ, savcılık ifadelerinin ardından 'siyasi casusluk' iddiasıyla tutuklanmaları talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

İMAMOĞLU'NUN HAKİMLİK SORGUSU BAŞLADI

İlk olarak İmamoğlu'nun seçim kampanyası direktörü Necati Özkan ile gazeteci Merdan Yanardağ'ın hakimlik sorgusu tamamlandı. Ekrem İmamoğlu'nun da hakimlik sorgusu başladı.

16.00'da başlayan savcılık ifadeleri yaklaşık 6 saat sonrasında tamamlandı. Ekrem İmamoğlu'nun ifadesi 3 saat, Necati Özkan'ın ifadesi ise 5 saat sürdü.

"ROMA'YI BENİM YAKTIĞIM DAHA GERÇEKÇİ BİR İDDİADIR"

Yanardağ ifadesinde "Hayatım boyunca mesleğim, emperyalizm ve siyonizme karşı mücadele ile geçti. Ben yurtsever ve sosyalist bir gazeteciyim. Bu bana yöneltilen en çirkin suçlamadır" dedi.

Ekrem İmamoğlu ise "Roma'yı benim yaktığım daha gerçekçi bir iddiadır" diyerek suçlamaları reddetti. İBB seçimlerini ilk kez kazandığı 2019'daki seçimlerinde 15 gün içinde manipülasyon yaratıldığına ilişkin iddialara da sert yanıt verdi. İmamoğlu 7 aylık bir seçim kampanyası yürüttüğünü 15 günlük bir çalışma ile kazanmadığını ifade etti.