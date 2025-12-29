Son Dakika | İBB İtfaiye Daire Başkanı Remzi Albayrak ve 3 kişi adliyeye sevk edildi

Son Dakika | İBB İtfaiye Daire Başkanı Remzi Albayrak ve 3 kişi adliyeye sevk edildi
Yayınlanma:
Son dakika haberi... Bayrampaşa Belediyesi'ne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan İBB İtfaiye Daire Başkanı Remzi Albayrak ile birlikte 3 kişi emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, cumartesi sabahı İstanbul Büyükşehir Belediyesi bürokratlarını kapsayan bir operasyon gerçekleştirdi. Operasyon neticesinde İBB İtfaiye Daire Başkanı ve Genel Sekreter Yardımcısı Remzi Albayrak, CHP Bayrampaşa İlçe Yönetimi görevlisi Bekir Önder, iş insanı İbrahim Amedi ve şoför Hakan Köse gözaltına alındı.

4 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Söz konusu gözaltı işlemlerinin Bayrampaşa Belediyesi’ne yönelik yürütülen bir soruşturma çerçevesinde yapıldığı bildirilmişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Bayrampaşa Belediyesi’nde görevli bazı kamu çalışanları ile diğer şahısların zimmet, irtikap, rüşvet ve ihaleye fesat karıştırmak suçlarına karıştıklarına dair delillerin tespit edildiğini belirtti. Başsavcılık, bu kapsamda 26 Eylül 2025 tarihinde şüphelilerin yakalanması, gözaltına alınması ve adreslerinde arama yapılması yönünde emniyete talimat verildiğini duyurdu.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Remzi Albayrak ve 3 kişi, savcılıkta ifade vermek üzere Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

