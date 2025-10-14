Son dakika | Güllü'nün kesin ölüm nedeni belli oldu

26 Eylül tarihinde gece saat 01.30 sularında Yalova'daki 6'ıncı kattaki evinde pencereden düşerek hayatını kaybeden şarkıcı Güllü'nün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenmişti. Güllü'nün ön otopsi raporunda darp izine rastlanmadığı kaydedilmişti.

KESİN ÖLÜM NEDENİ BELLİ OLDU

Güllü hakkında yayımlanan adli tıp kati raporuna göre Güllü'nün vücudunun muhtelif yerlerinde yüksekten düşme ile husulü mümkün çok sayıda travmatik emare tespit edilen Güllü’nün, cinsel muayenesinde akut travmatik değişim tespit edilmedi. Otopsisinde ise yüksekten düşmeye bağlı beyin kanaması, boyun travması, çok sayıda kemik kırığı, iç organ yaralanması ve iç kanama tespit edildi.

Güllü'nün ölmeden önce son görüntüsü ortaya çıktı! 'O ne lan' sözlerini kızları açıkladı

KANINDA 3.53 ORANINDA PROMİL ALKOL TESPİT EDİLDİ | BAŞKA DNA PROFİLİNE RASTLANMADI

Otopsinin aboratuvar incelemelerinde ise Güllü'nün kanında 3.53 promil oranında alkol tespit edildi. Raporda, "Histopatolojik incelemede, otopside saptanan travmatik bulgular ile uyumlu sonuçlar tespit edilmiştir. Toksikolojik incelemede, kanda 3.53 promil etanol tespit edilmiştir. Biyolojik incelemede, alınan anal ve vajinal sürüntü örneklerinde sperm hücresi görülmemiş olup, sürüntü ve tırnak örneklerinde Gül Tut haricinde herhangi bir DNA profiline rastlanmamıştır" denildi.

ÇOK SAYIDA KIRIK, İÇ KANAMA, BEYİN KANAMASI...

Adli Tıp kati raporu ile beraber Birinci İhtisas Kurulu tarafından verilen mütalaa'da, beyin kanaması, iç kanama ve çok sayıda kırık olduğu ifade edildi:

Kanında yüksek düzeyde (etil) alkol tespit edildiği, zehirlenerek öldüğünün tıbbi delillerinin bulunmadığı, ölümünün genel beden travmasına bağlı kafatası, omur, sternum, çok sayıda kot ve ekstremite kırıklarıyla birlikte kafa içi kanama, beyin kanaması, beyin doku hasarı, iç organ ve büyük damar yaralanmasından gelişen iç kanama sonucu meydana gelmiş olduğu, mütalaa edilmiştir

RAPOR SAVCILIĞA GÖNDERİLDİ

Güllü hakkında yayımlanan rapor, ölümüne ilişkin açılan soruşturma dosyasında yer alması için Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi.