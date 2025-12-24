Son Dakika | Fenomen Ezgi Fındık hakkında yakalama kararı

Son Dakika | Fenomen Ezgi Fındık hakkında yakalama kararı
Yayınlanma:
Son dakika... Fenomen Ezgi Fındık hakkında 'uyuşturucu’ soruşturması kapsamında yakalama kararı çıkarıldı.

Instagram'da 1 milyon takipçisi bulunan sosyal medya fenomeni ve Youtuber Ezgi Fındık hakkında yakalama kararı çıktı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'uyuşturucu’ soruşturması kapsamında sosyal medya fenomeni Ezgi Fındık hakkında yakalama kararı verildi.

Ezgi Fındık, üç gün önce Fransa’dan paylaşım yapmıştı.

602268136-18416624359190238-4148079327961080430-n.jpg

Son Dakika | Sadettin Saran'ın test sonucu açıklandıSon Dakika | Sadettin Saran'ın test sonucu açıklandı

BUGÜN UYUŞTURUCU OPERASYONU OLMUŞTU

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında İstanbul, Muğla, Adana ve Antalya'da eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda 20 şüpheli gözaltına alındı.

Hakkında gözaltı kararı verilen 22 kişiden birinin cezaevinde olduğu belirlendi. Bir diğer şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Şüphelilere, “uyuşturucu madde ticareti”, “uyuşturucu kullanımını kolaylaştırmak amacıyla özel yer ve donanım sağlamak”, “kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak” ve “fuhuşa teşvik ve aracılık etmek” suçlamaları yöneltildi.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda kokain, esrar ve uyuşturucu kullanmaya yarayan çeşitli aparatlar ele geçirildi.

Kaynak:DHA

Kar İstanbul'un kapısında göründü: Meteoroloji 'kuvvetli' notuyla il il uyardı
Uzmanlar en iyi ikinci el aile otomobilini seçti:
Uzmanlar en iyi ikinci el aile otomobilini seçti:
2026 yılı asgari ücreti açıklandı! İşte yeni asgari ücret sonrası değişen ödeme ve ücretler...
Koç Holding'den dev anlaşma: Rahmi Koç için 400 yıllık satın alım
Koç Holding'den dev anlaşma: Rahmi Koç için 400 yıllık satın alım
Ela Rümeysa Cebeci'nin aylık geliri ortaya çıktı
Ela Rümeysa Cebeci'nin aylık geliri ortaya çıktı
Son Dakika | 2026 yılı asgari ücreti belli oldu! Açlık sınırının altında kaldı
Türkiye'ye vizeyi kaldırdı
Türkiye'ye vizeyi kaldırdı
SGK uzmanı yüksek emekli promosyonu almanın yollarını açıkladı
SGK uzmanı yüksek emekli promosyonu almanın yollarını açıkladı
Şekeri unutun! Bir sonraki kahvenize zeytinyağı eklemeye hazır mısınız?
Son Dakika | Köprü ve otoyollara yeni yıl zammı duyuruldu
Türkiye
Büyükçekmece'deki huzurevinde işkenceci görevli tutuklandı
Büyükçekmece'deki huzurevinde işkenceci görevli tutuklandı
Yargıtay'dan emsal karar: Eşe isimsiz çiçek göndererek "denemek" kusur sayıldı
Yargıtay'dan emsal karar: Eşe isimsiz çiçek göndererek "denemek" kusur sayıldı
AYM'den kritik karar: Yüz kızartıcı suç şartı kalkıyor
AYM'den kritik karar: Yüz kızartıcı suç şartı kalkıyor