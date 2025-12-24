Son Dakika | Fenomen Ezgi Fındık hakkında yakalama kararı

Instagram'da 1 milyon takipçisi bulunan sosyal medya fenomeni ve Youtuber Ezgi Fındık hakkında yakalama kararı çıktı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'uyuşturucu’ soruşturması kapsamında sosyal medya fenomeni Ezgi Fındık hakkında yakalama kararı verildi.

Ezgi Fındık, üç gün önce Fransa’dan paylaşım yapmıştı.

BUGÜN UYUŞTURUCU OPERASYONU OLMUŞTU

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında İstanbul, Muğla, Adana ve Antalya'da eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda 20 şüpheli gözaltına alındı.

Hakkında gözaltı kararı verilen 22 kişiden birinin cezaevinde olduğu belirlendi. Bir diğer şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Şüphelilere, “uyuşturucu madde ticareti”, “uyuşturucu kullanımını kolaylaştırmak amacıyla özel yer ve donanım sağlamak”, “kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak” ve “fuhuşa teşvik ve aracılık etmek” suçlamaları yöneltildi.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda kokain, esrar ve uyuşturucu kullanmaya yarayan çeşitli aparatlar ele geçirildi.