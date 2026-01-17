Son Dakika | Eşinin yüzünü parçalayan polis tutuklandı! Cumhurbaşkanı Koruma Dairesi'nden olduğu iddia edilmişti

Ankara’da 36 yaşındaki Fatma Ç., boşanma aşamasında olduğu polis memuru eşi Yasin Ç. tarafından bayıltıldıktan sonra şiddete maruz kaldı. Yüzünde kesikler ve morluklar oluşan Fatma Ç., hastaneye kaldırıldı.

Gözaltına alınan Yasin Ç, ilk aşamada ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Olayın kamuoyuna yansımasının ardından başlatılan yeni soruşturma kapsamında tekrar gözaltına alınan Çakmak, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Fotoğraflar dehşet verici olduğu için siyah beyaz olarak verildi. Orijinal halini veremiyoruz.

Polisin tutuklandığını da Adalet Bakanı Yılmaz Tunç duyurdu.

Bakan Tunç, olayla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın “kasten yaralama” suçundan soruşturma başlattığını ve zanlının tutuklandığını duyurdu:

"Kadına şiddet, insanlık onuruna yöneltilmiş en karanlık, en çirkin, en aşağılık saldırıdır. Şiddetin hiçbir türünü kabul etmediğimiz gibi özellikle kadına yönelik şiddeti tartışmasız biçimde reddediyoruz. Ankara’da eşine şiddet uygulayan şüpheli şahısla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “kasten yaralama” suçundan adli soruşturma başlatılmıştır. Gözaltına alınan şüpheli Ankara Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliğince tutuklanmıştır."

DEM Parti, Yasin Ç'nin, Cumhurbaşkanlığı Koruma Dairesi'nde çalıştığını iddia etmişti:

"İyi bilinsin ki; Cumhurbaşkanlığı Koruma Dairesinde çalışan bu kişinin korunmasına ve kollanmasına asla izin vermeyeceğiz."

AİLE BAKANLIĞI DA MÜDAHİL OLACAK

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da süreci yakından takip ettiklerini belirterek şu açıklamayı yaptı:

"Ankara’da eşi tarafından şiddete uğrayan kardeşimizin yanındayız, kendisine her türlü desteği vereceğiz. Bakanlık olarak, Ankara’da ve Şanlıurfa’da ilgili tüm birimlerimiz ile yakından takip ettiğimiz vakaya ilişkin adli süreci de takip ederek açılacak davaya müdahil olacağız. Şiddetin faili kim olursa olsun her vakayı titizlikle takip etmeye, kadına yönelik şiddetle mücadelemizi amasız, fakatsız ve sıfır tolerans ilkesiyle kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz."

EGM: BAŞMÜFETTİŞ GÖREVLENDİRİLDİ

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Eşler arasında meydana gelen olayda, polis memurunun eşini darbederek yaraladığı, kendisinin de kesici aletle yaralandığı tespit edilmiştir. Tarafların birbirlerinden şikayetçi olmaları üzerine konuya ilişkin adli süreç başlatılmış, gözaltına alınan polis memuru adli mercilerce tutuklanmıştır. Ayrıca, konunun tüm yönleriyle ve titizlikle incelenmesi amacıyla Emniyet Genel Müdürlüğümüz tarafından Polis Başmüfettişi görevlendirilmiştir."

"VİCDANI OLAN HERKESTEN YARDIM İSTİYORUM" DEMİŞTİ

Şiddet olayının ardından memleketi Şanlıurfa’ya giden Fatma Ç, Şanlıurfa Barosu Kadın Hakları Komisyonu’na başvurmuştu.

Fatma Ç. polis eşinin hâlâ tehdit mesajları gönderildiğini belirterek “Adil bir şekilde ne yapılması gerekiyorsa yapılsın. Vicdanı olan herkesten yardım istiyorum” demişti.

Eşinin kendisine “Güzelliğine güveniyorsun, ben bu güzelliği senin elinden alacağım” dediğini ve sonrasını hatırlamadığını belirten Fatma Ç., “Bayıldım, hastanede uyandım. Çocuklarım annesiz kalabilirdi” ifadelerini kullanmıştı .