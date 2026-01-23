Diyarbakır Valiliği, 25 Ocak 2026 Pazar günü Yenişehir ilçesi İstasyon Meydanı’nda DEM Parti tarafından düzenlenmesi planlanan “Öcalan’a Umut ve Özgürlük Mitingi”ni gerekçe göstererek il genelinde 4 gün süreyle her türlü toplantı, yürüyüş ve eylemi yasakladı.

Valiliğin yasak kararının ardından DEM Parti'den mitinge ilişkin açıklama geldi.

DEM Parti, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan’a “özgürlük” talebiyle yapılması planlanan mitingin yine ertelendiğini duyurdu.

Mitingin yeni tarihi ise henüz açıklanmadı.

Diyarbakır Valiliği, eylem yasağı kararında son dönemde ülke genelinde ve sınır ötesinde yaşanan gelişmeler ile bunların Diyarbakır’a olası etkilerinin dikkate alındığını açıklamıştı. Açıklamada, yapılan değerlendirmeler sonucunda, söz konusu miting bahane edilerek miting öncesi, sırası ve sonrasında kamu düzeni ve güvenliğini bozabilecek eylemlerin yoğunluk kazanabileceği yönünde kanaat oluştuğu ifade edilmişti.

Valilik ayrıca il sınırları içerisinde huzur ve güvenliğin sağlanması, kişi dokunulmazlığının korunması, kamu esenliğinin temini ve şiddet olaylarının önlenmesi amacıyla söz konusu tedbirlerin alınmasının uygun görüldüğünü kaydetmişti.