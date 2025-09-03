Son Dakika | CHP Gürsel Tekin'den savunma istedi

Yayınlanma:
Güncelleme:
Son Dakika haberi... CHP Yüksek Disiplin Kurulu, ihraç edilen kayyum Gürsel Tekin'den savunma istedi. Tekin'in, 15 gün içinde savunma vermesi gerekiyor.

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP İstanbul İl Yönetiminin tedbiren görevden alınmasına karar vererek, Gürsel Tekin, Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz ile Erkan Narsap'ı kayyum olarak atamıştı. Mahkemenin kayyumluk kararı tartışılırken, Gürsel Tekin görevi kabul edeceğini açıklamıştı.

Halk TV canlı yayınına konuk olan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, kayyumluk görevini kabul eden Gürsel Tekin'i partiden ihraç ettiklerini açıklamıştı. Özel ayrıca kayyumluğu kim kabul ederse partiden ihraç edileceğini açıklamıştı. Gürsel Tekin ise savunma yapmak istediğini ifade etmişti.

CHP Yüksek Disiplin Kurulu, yasa gereği Gürsel Tekin'den savunmasını istedi. Tekin'in, 15 gün içinde savunma vermesi gerekiyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

