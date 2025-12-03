Son Dakika | Borsa operasyonunda gözaltına alınmışlardı: İlizyonist Aref dahil 8 kişi tutuklandı

Borsa İstanbul (BİST) pay piyasasındaki bazı işlemlerde manipülasyon yapıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edilen aralarında internet ünlüsü illüzyonist Aref Ghafouri'nin de bulunduğu 10 kişiden 8'i tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca BİST Avrupa Yatırım Holding A.Ş. hisselerinde manipülatif fiyat hareketleri üzerine soruşturma başlatıldı.

İSTANBUL MERKEZLİ 5 İLDE OPERASYON

Soruşturma kapsamında savcılığın gözaltı kararının ardından İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İstanbul, Ankara, Antalya, Samsun ve Kahramanmaraş'ta belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Soruşturma kapsamında aralarında eski futbolcu Gökhan Gönül ile illüzyonist Aref Ghafouri’nin de bulunduğu 12 kişi gözaltına alınmıştı.

GÖKHAN GÖNÜL'E EV HAPSİ

Gözaltına alınan Gökhan Gönül Savcılıktaki ifade işlemlerinin ardından ’ev hapsi’ ve ’yurt dışına çıkış yasağı’ şeklinde adli kontrol tedbiri talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi. Gönül hakkında savcılığın talebi doğrultusunda ev hapsi ve yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol hükümleri uygulandı.

İLİZYONİST AREF DAHİL 8 KİŞİ TUTUKLANDI

Tutuklama istemiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilen 10 kişiden aralarında Aref Ghafouri’nin de bulunduğu 8 şüpheli tutuklandı, 2 şüpheli ise adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.

Kaynak:ANKA Haber Ajansı

